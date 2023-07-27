打工仔撞主管老婆車　驚到「差點嚇尿」竟和解兼不用賠　原因是…

常言道「得罪上司冇運行」，但這名打工仔闖禍後反而助了上司一把？台灣有打工仔於網上發文分享嚇破膽的經歷，他日前駕車上班時不慎撞及主管老婆的車，他立即致電主管道歉和請假，怎料主管很爽快地允許請假，更着他別擔心，承諾毋須賠償，語氣還很開心。樓主隨後與主管老婆到警局做完筆錄，然後竟能即場和解，而且真的不用賠錢。他不敢相信道：「撞到當下我差點嚇尿，沒想到結局是這樣！」



台灣有打工仔於網上發文分享嚇破膽的經歷，他日前駕車上班時不慎剛好撞到主管老婆的車，沒料到竟不用賠償。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

該打工仔於「匿名公社」發文憶述，當時撞到主管老婆的車後他超驚慌，形容「差點嚇尿」，沒料到主管得知消息後，很爽快地批准他放假，「要我別擔心不會要我賠，而且語氣很開心」。5分鐘後，主管老婆也對他說不打算維修，因為丈夫想直接換新車，樓主卻擔心地問網民：「我是不是踩到什麼瓜了？」

樓主說，隨後與主管老婆去警局做筆錄，「沒想到可以直接在警局和解，長知識了」，只是主管批了整天假，讓他突然有空閒，不知如何度過一天。他又提到，與主管老婆交涉期間，對方「臉很臭」，但他強調有給錢召計程車讓對方乘搭。

打工仔提到，與主管老婆交涉期間，對方「臉很臭」，但他強調有給錢召計程車讓對方乘搭。（《Drive My Car》劇照）

網民紛紛留言猜測主管原本就想換車，樓主剛好神助攻，「不錯唷，順水推舟，主管本來就想換找不到理由而已」、「你只是換車的一個突破口，早就想換車，大功一件」、「幸運的神助攻，等着升職加薪吧！」、「還真是奇妙的收場方式呢，妙啊！」。

有網民提醒樓主，「記得買個好點的水果禮盒去跟主管道謝！出來工作人情義理要做的漂亮！別讓人留個話柄！」，有人笑言「下次主管要換其他的會再來找你！」。