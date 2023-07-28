的士8號風球照開工　易通行揭違約遭車行追收雙倍租　司機咁應對

8號颱風訊號生效時，公共交通工具大多只提供有限度服務，令的士變得「搶手」，部份司機更會臨時加收車費。有的士司機近日表示，早前在8號風球生效期間如常開工，其後因使用「易通行」被車行發現行車紀錄，指他違反合約於颱風下駕駛車輛，遂向他追收雙倍租金。最終司機決定拒向相關車行租車，更聲稱部份車行會免去颱風天租金，事件引來同業討論。



有的士司機早前在8號風球生效期間如常開工，其後因使用「易通行」被車行發現行車紀錄，指他違反合約於颱風下駕駛車輛，遂向他追收雙倍租金。（示意圖，資料圖片）

有的士司機於facebook群組發文，稱有行家表示於上周8號風球生效期間如常駕車開工，其間曾使用隧道不停車繳費服務「易通行」。後來車行收到車輛通過隧道行車紀錄，揭發司機違反合約，於颱風天駕駛租用車輛，因此向他查詢並要求收取雙倍車租，「車行知道咗，要佢畀返雙倍租金，話講明唔准開」。

樓主指，該的士司機聲稱許多車行都不會收取颱風日車租，直言不介意如常繳交打風日車租作為補償，但不滿車行要求收雙倍租做法，最終決定拒絕再向相關車行租車，轉到其他車行，「而家佢『換馬房』話唔開搵過第二間，話收返一更都算數，佢話好多都唔收租咁話」。

該的士司機聲稱許多車行都不會收取颱風日車租，直言不介意如常繳交打風日車租作為補償，但不滿車行要求收雙倍租做法，最終決定拒絕再向相關車行租車。（示意圖／資料圖片）

帖文引來一眾的士同業討論，有人認為該的士司機曾於8號風球期間開工已屬違約，遭揭發後應按要求繳費，否則後果可大可小，「人哋冇報警拉你偷車算係咁，車主委託車行營運部的士，8號風球當日冇保險，已經唔預司機開工，你唔通知人開工，人哋冇應承租部車畀你㗎喎」、「出意外佢就大鑊，車行一定話司機偷返嚟，唔通話架的士係車行畀佢開呀」。

亦有人質疑車行難以單憑「易通行」紀錄判定的士司機違約，又指即使有紀錄，司機也有對策，「有咩所謂，偷跳搵到食，交雙倍租有咩所謂」、「畀着係我，個垃圾系統收錯錢關我X事？都唔知你間車行係咪有影子車牌」、「唔過海咪冇事」、「一句講晒，你可以揸正嚟做，我亦可以跳槽」。