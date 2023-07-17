颱風泰利｜8號風球call的士　短途客搲折兼指定女司機　網民恥笑

極端天氣影響下，公共交通工具一般會暫停營運或只作有限度服務，的士成了市民急用之選，不少人為了快點截到的士更會自動在應用程式加「貼士」。不過，今日（17日）颱風泰利襲港期間，有的士司機發現有乘客以應用程式提交的士訂單，非但不給「貼士」，反而「搲折扣」，車款限定是豐田混電車兼指定要女司機。有網民直指司機在8號風球下開工要承受較大風險，乘客不應要求司機提供折扣優惠，指定要女司機更涉嫌性別歧視，但亦有人認為「唔鍾意咪唔接，好簡單」。



有乘客於8號風球下召的士，不但「搲折扣」，更要求指定豐田混電車及由女司機駕駛。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖分享經歷，表示「真奇葩，打風R（搲）折，短途要女司機」。從他上傳的截圖可見，有乘客召的士從東涌的公共屋邨前往赤鱲角機場客運大樓，又提出要找女司機及「只限豐田混電」。

帖文引起網民熱議，不少網民認為受8號風球影響，惡劣天氣令的士司機生意難做，希望乘客體諒司機，又有人認為不應於此時向司機要求折扣，「+$100貼士都未必有車」、「由佢繼續等啦！」、「佢覺得呢個世界無咗佢呢支order你班的士佬仲唔死」、「要女司機原因係咩呢？性別歧視？」；亦有人指出「而家大部分的士都唔會打風加價」、「你唔接，點都會有人接」。

（的士司機資訊網 Taxi）