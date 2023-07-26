大快活經理大戰公屋西客影片瘋傳！大媽吼「兇我啊？」　後續更狂

面對顧客爆粗辱罵，餐廳員工究竟要如何應對？本港網絡瘋傳一段「大快活經理大戰公屋優質食客」影片，顯示1名婦人在大快活餐廳內「爆粗」投訴：「乜X都話無嘅，執X咗佢啦，X街！」大快活男經理聞言即以粗口反駁，強調自己「打工㗎咋」，要求婦人離開。不過婦人未有罷休，反問「你兇我啊而家？」，男經理則回擊「而家你大我啊？你X我老X啊！行開啦，做緊生意啊！」，最後畫面一轉就見到雙方已分開。

影片引來網民熱議，不少人支持經理做法，「香港係咁多西客」、「經理維護咗餐廳尊嚴」、「做得好，呢啲唔X唔得」，也有網民認為，作為職員面對顧客時應注意言行。

大快活回覆《香港01》表示，大快活一向以客為先，極之重視為顧客提供最優質服務，是次事件為情況特殊個別事件，對於集團員工相對魯莽的回應和態度，對顧客造成不必要的滋擾，集團感到非常抱歉，並會檢討內部指引和培訓，以避免同類事件再發生。



本港網絡瘋傳一段「大快活經理大戰公屋優質食客」影片，顯示1名婦人在大快活餐廳內與經理爆粗對罵的經過。（影片截圖）

有網民在連登討論區以「突發！大快活經理大戰公屋優質食客！」為題發文，轉載1段34秒長的影片。影片開首有「每個社會都有低質素嘅人」的字句，可見大快活餐廳內有名站在餐牌附近的婦人，正向職員怒吼：「戇XX㗎你，乜X都話無嘅！執X咗佢啦！X街！」說罷老婦便轉身打算離開，但有大快活男經理即上前理論，「你鬧乜嘢啊又？講咩嘢啊？咩X街啊？無咪無囉，做乜X嘢老X，打工㗎咋」。

大快活經理與老婦對罵過程逐格睇▼▼▼

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婦人繼續投訴，男經理隨即要求她「收聲啦」。婦人於是反問「咩啊？你兇我啊而家？」，男經理則反擊：「而家妳大我啊？你X我老X啊！行開啦，做緊生意啊！」。之後畫面一轉顯示餐廳內部，婦人已不在畫面中，男經理亦在同事調停下返回繼續工作。

影片引來網民熱議，大部份人都認為男經理做法無問題，「支持經理」、「香港係咁多西客」、「經理維護咗餐廳尊嚴」、「做得好，呢啲唔X唔得」、「香港啲西客以為人哋打份工唔敢出聲」、「冇就冇㗎啦，賣晒或者轉咗餐單」、「唔啱食咪去第間，有咩好X」。

也有網民為大快活分店員工抱不平，「呢間阿活嘅經理同員工好好人，有幾次經過食完後，有個經理竟然記得我，問我個咩咩飯好唔好食，都會傾到下」。不過也有網民認為，即使顧客態度有問題，員工都應時刻注意自己言行。

大快活回覆《香港01》表示，大快活一向以客為先，極之重視為顧客提供最優質服務，是次事件為情況特殊個別事件，對於集團員工相對魯莽的回應和態度，對顧客造成不必要的滋擾，集團感到非常抱歉，並會檢討內部指引和培訓，以避免同類事件再發生。