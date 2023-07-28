內地男直腸癌手術失血亡　屍檢揭「沒直腸癌」　醫院：一定有患！

【醫療事故】求醫如果被誤診還要做手術，隨時大件事！內地1名74歲老翁做直腸癌手術時，因失血過多死亡，然而驗屍報告指出，老翁未有患上直腸癌，家屬認為是醫療事故，要求醫院負主要責任。惟醫院直指不認同驗屍報告，堅稱老翁患直腸癌，且屬於晚期，強調「手術符合診療規範」。



內地1名74歲老翁做直腸癌手術時，因失血過多死亡，然而驗屍報告指出，老翁未有患上直腸癌，但醫院堅稱死者患晚期癌症。（示意圖）

綜合內地媒體報道，事件始於2021年10月，74歲王姓老翁因大便帶血已2個多月，且肛門停止排便、排氣1星期，於是到雲南省腫瘤醫院檢查，確診患「直腸惡性腫瘤（直腸癌）」、腸梗阻、肝部繼發惡性腫瘤、高血壓、冠心病、雙腎囊腫、肺氣腫、前列腺囊腫、前列腺增生等等，獲醫院以「直腸癌不全性腸梗阻」收住院。

王翁於2021年及2022年經過多次化療及標靶治療後，身體情況一度好轉，「可以每天騎自行車到菜市場買菜做飯」，至2022年8月再被收住雲南省腫瘤醫院結直腸外科，進行「腹腔鏡下直腸癌根治術」，然而王衛東全身麻醉後，手術名稱變成了「開腹探查術」。最終王翁於手術中大量出血，最終不治。

王翁於手術中大量出血，最終不治。（示意圖）

但事件峰迴路轉，驗屍報告指出，王翁診斷為「肝臟轉移性腺癌」、「急性腸炎（結腸）」等，但未見「直腸癌」，且多臟器未見癌細胞轉移擴散，病變程度輕微，不構成致命性病變，是「失血性休克死亡」。

驗屍報告指出，王翁診斷為「肝臟轉移性腺癌」、「急性腸炎（結腸）」等，但未見「直腸癌」。（網上圖片）

家屬對報告感到震驚，認為是醫療事故，要求醫院要負主要責任。不過雲南省腫瘤醫院不同意驗屍報告結果，堅稱王翁生前患直腸癌，且腫瘤大，屬於晚期，肝臟有轉移病灶，強調「手術符合診療規範」，「這不是醫療事故，是個醫療意外」。

至2023年3月，經昆明市衛健委委託，昆明醫學會發出《醫療事故技術鑒定書》，認為該病例屬於一級甲等醫療事故，雲南省腫瘤醫院須負次要責任。然而醫院及王翁家屬都不同意鑒定書，昆明市衛健委移交雲南省醫學會再次鑒定，正等待結果。