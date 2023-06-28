黑猩猩掟大便影片瘋傳　一擊即中遊客鼻哥窿　網民慶幸冇掟入口

在動物園的黑猩猩時常會對人類丟擲各式各樣的東西，有人捕捉到一隻黑猩猩朝著圍觀遊客丟自己的排泄物，還剛好正中一個老太太，引起一陣驚呼。



網友在reddit分享一段動物園拍攝的影片，一隻黑猩猩待在圍欄裡，對著遊客搖頭晃腦。牠不斷上下搖動身體，正當人們看到入迷時，牠突然冷不防從手中朝遊客擲出一把東西，把現場觀眾都嚇了一大跳，爆出一陣驚呼。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

鏡頭帶到觀眾席上，一個待在最前排坐輪椅的老太太中鏢了，原來黑猩猩剛剛丟出的是一坨大便，而這坨大便剛好打中老太太的臉，黏在鼻子上；老太太一臉錯愕皺眉看向鏡頭，旁邊遊客笑到不行。

【相關圖輯】紅毛猩猩色心起「強吻女遊客雙手揉胸」鹹濕影片瘋傳 原因惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

網友也笑翻：「也太倒楣了」、「前面那個晃動難道是假動作？」、「猩猩對人類的復仇」、「這精準度堪比職業棒球選手」、「還好沒有砸到嘴巴裡」、「是不是老婆婆剛剛有講猩猩壞話」、「光用想的就快吐了」、「黑猩猩是不是壓力太大」、「求老太太心理陰影面積」、「應該跟動物園求償」。

【相關圖輯】鹹濕小馬騮「想色色」出手扯美女上衣 事敗竟惱羞成怒一秒再施襲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

恐怖蛇島每1坪就有15條蛇！一家5口登島慘遭當地特有種「黃金殺手」滅門

老伴去世太傷心 母獅「長滿鬃毛變性了」霸氣巡視園區稱王..專家揭神秘原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】