黑猩猩掟大便影片瘋傳 一擊即中遊客鼻哥窿 網民慶幸冇掟入口
撰文：聯合新聞網
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在動物園的黑猩猩時常會對人類丟擲各式各樣的東西，有人捕捉到一隻黑猩猩朝著圍觀遊客丟自己的排泄物，還剛好正中一個老太太，引起一陣驚呼。
網友在reddit分享一段動物園拍攝的影片，一隻黑猩猩待在圍欄裡，對著遊客搖頭晃腦。牠不斷上下搖動身體，正當人們看到入迷時，牠突然冷不防從手中朝遊客擲出一把東西，把現場觀眾都嚇了一大跳，爆出一陣驚呼。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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鏡頭帶到觀眾席上，一個待在最前排坐輪椅的老太太中鏢了，原來黑猩猩剛剛丟出的是一坨大便，而這坨大便剛好打中老太太的臉，黏在鼻子上；老太太一臉錯愕皺眉看向鏡頭，旁邊遊客笑到不行。
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網友也笑翻：「也太倒楣了」、「前面那個晃動難道是假動作？」、「猩猩對人類的復仇」、「這精準度堪比職業棒球選手」、「還好沒有砸到嘴巴裡」、「是不是老婆婆剛剛有講猩猩壞話」、「光用想的就快吐了」、「黑猩猩是不是壓力太大」、「求老太太心理陰影面積」、「應該跟動物園求償」。
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