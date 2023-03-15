猩猩學煲煙「吞雲吐霧」手勢純熟 網民震怒：動物園要列入黑名單
撰文：聯合新聞網
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這次真的不是人扮？動物園裡一隻猩猩居然在抽煙，而且動作相當純熟，看起來就像老煙槍一樣，讓遊客一陣傻眼。
陸媒報導，新疆一名劉先生帶小孩去天山野生動物園玩，到了猩猩館，看到一群遊客對著一隻猩猩圍觀拍影片，後來竟看到牠在抽煙。只見猩猩悠哉坐在牆邊，手指夾著香煙吞雲吐霧，動作看起來相當純熟，甚至還會吐煙圈，似乎並非第一次抽煙。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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劉先生說後來從工作人員那邊得知，有些遊客知道這隻猩猩會抽煙，會刻意「遞煙」給牠抽，之前遊客少，動物園人力也少；現在參觀的人變多了，工作人員無法負荷，沒有多餘人力阻止。
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網友紛紛譴責：「是誰教牠抽煙的阿？」、「亂丟煙頭要是害動物毛髮燒起來怎辦？」、「動物園真的該列遊客黑名單」、「靈長類都能透過煙草獲得快感？」、「感覺牠已經是老煙槍了」、「這是抽了多久才能練就這種神態姿勢」。
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