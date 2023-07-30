新入職OL連續兩周一請病假　分別稱M痛及經痛　男同事：有分別？

月事來潮時的痛苦，往往不足為外人道，有時甚至無法上班影響工作。有打工仔於網上發文大呻，指有名新女同事連續兩個星期一都請病假，原因分別是M痛及經痛，他質疑對方是想逃避交接工作，疑惑地向網民求教M痛及經痛「呢兩樣嘢唔同嘅咩？」。



有打工仔於網上發文大呻，指有名新女同事連續兩個星期一都請病假，原因分別是M痛及經痛。（《想見你》劇照）

該打工仔以「疑惑男」為名投稿至facebook專頁「奴工處」表示，早前的星期一，有名新女同事致電回公司稱「M痛」要請病假，他形容對方是「新妹」，故相信是年輕女生。他當時覺得請病假沒問題，「咁都OK呀，真係痛到返唔到工，一日半日都聽過甚至見過」。惟過下一周的星期一，該名女同事再度致電回公司稱要請病假，這次原因是「經痛」。

女同事行為惹來樓主質疑，指她2次請病假的日子都是周一，而且剛好需要與其他同事交接工作，質疑對方想逃避，不禁問道「究竟仲信唔信佢係真經痛定扮嘢？經痛同M痛係咪唔同？定真係會咁啱星期一發作呢？」。

帖文引來熱議，不少網民認為女同事如能交出醫生紙就沒問題，「講真，你咪理佢真定假啦，有假紙你都吹唔脹」、「信唔信都好，人哋有晒醫生紙你冇權去質疑」、「病假同產假係員工幅利，病就有啲情況下當事人都未必想嘅」。

樓主質疑女同事是想逃避交接工作，向網民求教M痛及經痛「呢兩樣嘢唔同嘅咩？」。（《大叔的愛》劇照）

有網民指出，若女生患有月經不調，確實有機會連續兩周來月經，「我識人因為賀爾蒙＆婦科問題每個月嚟兩次M/連續兩星期大失血」、「其實無人話月經一定隔一個月嚟，呢啲係勁唔準到會嚟完隔一個星期再嚟，當然亦有啲人幾個月先嚟一次，只係M同經其實同一樣嘢嚟」、「認真答，可能兩星期其中一次係排卵痛，同經痛感覺好似」。

甚至有網民批評投稿者侵犯同事私隱及多管閒事，「月經不調仲要俾八卦同事放上網」、「你已經侵犯同事嘅私隱，佢平機會告你都仲得，咩病都唔使同你交代」、「自己做奴隸又要迫埋人哋做，如果一個人請假就令到條team郁唔到嘅證明唔夠人啦」、「你係HR或者佢上司，咪要求佢交醫生紙囉，如果兩樣都唔係，關你X事咩，假又唔係你批」。

不過也有網民明白投稿者的不滿，「後生㗎？係就幾明顯係weekend玩創晒，星期一起唔到身返工就SL（sick leave病假）啦」、「老實講，如果係一個團體工作，而其中一個員工成日病嘅話，點都會對團體造成巨大嘅工作壓力」、「如果事主做front desk（前台），又真係好難怪佢咁講嘅（俾個客係咁追問個同事喺邊，諗理由去擋都煩啦）」。