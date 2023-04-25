OL搭捷運收工攰到瞓著疑遭偷拍兼被起底　原來係48萬粉絲IG女神

每逢上下班時間，捷運上總會看見不少通勤族把握時間小睡片刻。不過，近日卻有一名網友分享一張照片，內容為一名短髮OL在捷運上睡著，沒想到其上衣胸前的鈕扣竟直接炸開，讓她渾圓又傲人的上圍若隱若現。經過眾多網友的辛苦尋找後，終於神出本尊的真實身分。



原PO近日在Facebook Group「爆廢公社」貼出一張照片，內容為一名留著短髮的OL，疑似因為上班過於勞累的關係，在捷運上閉目養神。該照片曝光後，立刻搶走了廣大網友們的注意力，但眾人目光卻都聚焦於OL的胸前。

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從照片可以發現，短髮OL的脖子上掛著一條藍色的釣繩，並穿著杏色的緊身上衣、米色的極短裙，除了襯托出其白皙的皮膚外，還讓她傲人的上圍若隱若現，S級的身材曲線更是讓人目不轉睛。

大批網友在看見這張照片後，紛紛試圖找出OL的真實身分，最終發現原來她竟是Instagram擁有48萬名粉絲追蹤的馬來西亞網紅「瑋兒」。至於該照片其實是她在2022年10月搭車時所拍，且當時這一系列的美照更吸引將近6萬人按讚、留言，「我怎麼都沒遇到過這種好事」、「我放大只是為了看刺青而已」、「這視角會秒殺一票男性」。

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