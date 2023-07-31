恐怖飯盒│吵架後老婆照煮便當　人夫驚見喪屍吐舌　網民：快認錯

床頭打交床尾和？得罪妻子後果真的「唔講得笑」！日本有人夫與妻子因生活瑣事而起爭執，但對方翌日還是親手為他製作愛心飯盒，不過當他午飯打開時，驚見有喪屍臉孔，吐出舌頭並「眼突突」看着他，再配有少量番茄汁當鮮血，立刻令他胃口全失，難以嚥下。有網民事後笑言只要吃完肯定能修補夫妻關係；亦有人趁機恐嚇樓主「老婆：『沒把你變這樣是我的慈悲』」，大家都呼籲樓主「快向老婆認錯」。



日本有人夫和妻子吵架後，翌日仍獲對方親手製作飯盒，不過打開後卻令他大嚇一跳，恐佈飯盒令他胃口全失。（Twitter＠ksk_nonrotation）

該人夫在Twitter發帖，寫道「夫妻吵架後第二天的飯盒」。事緣這對夫妻某天晚上因為一些生活瑣事而有爭執，即管夫妻吵架，妻子翌日還是貼心地為丈夫親手製作飯盒。但這次所謂的「愛心飯盒」，卻是妻子趁機洩憤的方式。圖片可見，雙層飯盒有２張人臉，其中1人眼睛通紅；另1人則是喪屍外貌，吐出舌頭並「眼突突」，再配有少量番茄汁當作鮮血從鼻孔流出，飯盒的嚇人模樣令人夫苦言難以嚥下。

有網民留言食花生兼二次恐嚇樓主，「老婆：『沒把你變這樣是我的慈悲』」。（《Go Back夫婦》劇照）

對於這個有着豐富菜色卻藏濃厚恐嚇意味的「愛心便當」，有網友不禁笑言「做的多精緻，愛就有多深」、「看着這個要知道自己被深深愛着」、「老公願意吃完的話，一定可以修復好夫妻關係」；亦有留言二次恐嚇樓主，「老婆：『沒把你變這樣是我的慈悲』」。

其實日本許多人妻都會每日親手為丈夫和孩子製作飯盒，因此過往亦曾有人夫惹怒妻子，而出現各種令人「震驚」的飯盒。

（Twitter）