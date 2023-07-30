借錢黨進化？操普通話男女求買食物　熱心女子花$107　事後覺受騙

中港通關復常後，各區除了多了街頭行乞，更出現「借錢黨」的行騙模式，惟最近有女子在網上發文，揭露「借錢黨」有新手法，由求助時想商借小額現金，改為問途人是否願意買食物給相贈。樓主當下認為並非大數目，便帶3名操普通話、衣着光鮮的男女到附近便利店，並花107元買飲品和飯糰等，雖對方聲稱翌日會以支付寶還款，但樓主仔細一想，認為自己已受騙，故提醒其他人注意。帖文引來網民熱議，有人直言，「睇嚟佢哋進化咗，明白直接真金白銀呃現金比較困難，而家最起碼都呃到一餐飲食」，有網民亦指事件有破綻，因沒可能3人的帳戶都同時被限額，而且可向其他內地客求助。



有市民於堅尼地城遇上操普通話、穿着衣着光鮮的2女1男，他們表示支付寶被限額，故無法取錢或消費，希望樓主能買代食物，樓主心軟下共花了107元。（facebook圖片）

該名女子在周六（29日）晚上7時許，於堅尼地城卑路乍街的便利店門口，遇上操普通話、穿着衣着光鮮的2女1男，他們表示支付寶被限額，故無法取錢或消費，「問可唔可喺附近食啲嘢，然後聽日支付寶還錢畀我」。起初樓主也半信半疑，但3人開始裝可憐，樓主便提出到便利店買些東西給他們，最後花了107元買飲品和飯糰。

事後樓主回想，認為自己很大機會遇上騙徒，在文中表示「希望佢哋唔係講大話啦，但諗吓諗吓又好似係呃人，算啦，只係$100」。她又提醒，稱假如日後遇上同類事件，「千祈不要理會，可以建議佢哋報警，中國領事館一定幫到佢哋！」。

起初樓主也半信半疑，但3人開始裝可憐，樓主便提出到便利店買些東西給他們，最後花了107元買飲品和飯糰。（facebook圖片）

不少網民在帖文紛紛留言討論，驚嘆「借錢黨」原來已有「新招」，指「3條友夠晒無恥，試水溫，呃唔到錢，就連7仔飯團都呃返幾個」、「報警啦！3個人都冇$！學咩人落嚟旅遊啊」、「妳嘅少少善心，就係騙子們嘅動力，唔好以為算啦俾人呃少少無所謂，妳係助長緊佢哋嘅威風」。

另外，也有網民分享自己的經歷，指騙徒並非只求現金，就連可樂也不會放過，「話時話前排先試過……有兩個中年女人走埋嚟示意我開窗，然後話無錢食飯叫我畀啲錢佢哋。我知佢哋都係騙徒，所以話無錢，然後佢哋見到啲汽水，就話有汽水飲都好。我費事同佢哋糾纏，就畀咗兩罐佢哋打發佢哋走。結論係：佢哋乜都唔會放過」。

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