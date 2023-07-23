大埔現「借錢食飯黨」　網民靠1招嚇走　居民秒認得：專喺到搵食

「借錢黨」出沒已非罕見事，大埔有港男日前遇上「借錢黨」，他從銀行提款後不久，就有名說普通話的女子上前問他借錢食飯，他未有拒絕，不過就表示要合照後再借錢，對方聞言即轉身離開。事後港男將相關片段在網上發布，引起區內居民關注，有人認出該名女子時常夥拍他人在該區出沒「搵食」，總說自己沒錢吃飯，叫人給她錢；亦有人大讚樓主「好波」，「影佢相，等多啲人識佢」、「做得好！唔好畀佢哋呃啲阿伯」、「遲啲可能猖狂到搶，真係大家要小心」。



有港男日前在大埔遇上「借錢黨」，1名說普通話的女子上前問他借錢食飯。（FB影片截圖）

樓主在Facebook群組「大埔TAI PO」上載影片，分享疑似遇上「借錢黨」的經歷。樓主指，當日他在大埔廣場某銀行提款後步行到藥房附近，即有操普通話的女子上前問他借錢，他懷疑對方是「睇住我撳錢」，然後尾隨借錢。他表示「我想畀錢佢哋㗎冇錢食飯好慘㗎嘛，好客香港好客大埔」，故提出合照完再借錢，不過對方拒絕拍攝，即時轉身離開。

從片段可見，樓主舉機跟隨在其中1名借錢女子身後，並表示「幫你報警啊」、「點啊要幾多錢啊？夠唔夠錢啊！」，而該名戴眼鏡、紮馬尾的女子邊用普通話回應「我不認識你」，邊拿着手機急步離開。樓主在帖文中表示「大埔人最好」，願意提供幫忙，「但點解我想同你哋合照之後再畀錢你哋就走嘅？」。

樓主回應網民時表示，他追上去後發現其中1名女子「一路行一邊打電話」，故懷疑對方尚有同黨在附近，便沒有再跟上去。

有居民認出該名女子時常於該處出沒「搵食」，問人借錢食飯。（FB影片截圖）

影片在大埔居民群組引起極大迴響，原來該「借錢女」已是區內紅人，有不少同區居民都見過該名女子「搵食」，「又係佢，應該話仲係佢😂幾個星期前咪話請佢食囉，我仲話『我屋企好多嘢食，叫佢上去食，食完再畀多五舊水佢』，佢又係咁行咗去，我作為良好市民緊係追上去再問佢『你唔係肚餓咩』，佢就跑添。幾個星期唔見，好彩有樓主，擔心死我😂」、「我今晚係大埔墟都有見到佢問個男人，要個男人請佢食飯，當時佢仲有個年紀大啲嘅女人一齊」、「呢班人長期係到搵食，終於有人出手，樓主好嘢」。

（Facebook群組「大埔TAI PO」）