極驚險！的士開門一刻車門遭後車高速撞毀　司機1個動作幸保命

生死之差有時只決定於數秒之內！網上流傳「車cam」短片，1名的士司機將車輛停泊於路邊，開門打算落車時，突然留意到後方有私家車高速駛近，於是立即縮回車內，惟車門未及關上，私家車駛至直撞的士車門發出巨響，私家車隨即逃離現場。短短數秒的驚險過程引來網民嘩然，不少人直指的士司機「執返條命」，亦有人質疑的士司機也有不當之處。



不過，警方事後回覆《香港01》查詢時表示，涉事私家車是逃避路障後遭警車追截，在逃走期間撞及的士車門，事後在附近尋獲車輛及1支棒球棍，但車上3名男子不知去向。案件由交通意外改列作「藏有攻擊性武器」跟進。



車cam短片拍到的士司機開門打算落車時，後方有私家車高速駛近，司機於是留在車內，惟車門未及關上，最終的士車門被撞發出巨響。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

相關「車cam」短片於多個駕駛群組流傳，長度約為14秒，紀錄了的士司機幸運保命的驚險過程。片段顯示事發時間為上周三（26日）晚上約9時37分，1輛的士停泊於深水埗大埔道太子中心對出，司機打開車門打算落車時，留意到後方有車駛近，隨即將身體縮回車廂內躲避，但未及關上車門。

的士車門呈打開狀態，而現場行車線應有足夠空位，即使鄰線有車駛經亦理應不會撞上。可是片段可見，當司機返回車廂後，後方1輛私家車及1輛輕型貨車駛至，私家車更是「揳車罅」，從2條行車線中間高速駛過後逃去無蹤，過程中直接撞上已打開的的士車門，導致發生巨響，行經的途人亦即時回頭張望查看。

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事發短片引來網民瘋傳討論，不少人指幸好的士司機及時發現有車駛至，「執返條命」、「好彩落車遲半步」、「睇下你以後仲敢唔敢，打大開道門，老奉咁樣」、「的士佬真係要劏雞還神，佢完全冇意識會有車撞埋嚟」、「身為職業司機，怎樣會這模式下車」。

亦有人質疑的士司機看到有車駛至，才刻意打開車門，批評相關行為極危險，隨時不會獲賠償，「的士佬見到後邊有車衝緊上嚟，就故意唔閂門，等賠償？」、「擺明搵食啦，老遠見到都唔閂門」、「無仇報，一熄車，見到個車Cam都熄埋，架車就到了。老奉打開門咁耐，仲要對住大路」。

警方於周四（27日）表示，涉事私家車牽涉衝路障案件，指該車駛至大埔道近石硤尾街時發現警察設置路障，於是加速逃離，其間為逃避警車追截慌不擇路，直撞的士車門再逃離現場。警方事後於大坑東東裕樓對開尋獲涉案私家車，惟車內已無人，在車內發現1支棒球棍，正追緝原本在車上的3名人士下落，案件由交通意外改列作「藏有攻擊性武器」跟進。