內地客無港幣畀人民幣　的士司機頭痕問：點處理？　網民卻指賺咗

外遊時記緊要準備好足夠貨幣！有的士司機在網上發文，表示接載4名內地旅客從尖沙咀某酒店到銅鑼灣，豈料到埗後乘客竟表示沒有足夠港幣，只能以人民幣繳付車資。雖然實收金額較高，但司機就感到無奈，「冇諗過酒店上車，4個人都可以冇港紙」，亦不知是否需要開通內地客常用的電子支付平台。



有的士司機發文表示遇上內地旅客以人民幣繳付車資。（FB圖片）

該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文分享遭遇，稱日前於尖沙咀某酒店接載了4名內地旅客往銅鑼灣，車資96元。不過，司機未有安裝內地版微信支付及支付寶，而乘客又沒有港幣，最終對方支付了120元人民幣現金（約130.9港元）。對於內地旅客沒有港幣現金的情況，司機決定撰文問同行意見，「你哋會唔會因為佢哋去開微信支付？定係上車前問清楚佢哋先？」。

有網民回應司機，「澳門的士唔通唔收港紙？ 流通貨幣一樣照收」，而司機就表示「喺澳門我認同啊，但喺香港，澳門幣你係用唔到嘛，亦同樣地香港你用美金一般商舖都唔收一樣」。

有網民就建議樓主開通內地客常用的電子支付工具帳戶，亦有人認為可以照收人民幣，「咪開個大陸微信第日上深圳揼骨使咗佢囉」、「呢半年我收咗共2100人仔！上星期攞去泰國兌晒泰銖！」。有網民覺得樓主「賺咗」，「成130港紙喎」，亦有人認為如果聽到乘客說普通話，可以先開口詢問，「問咗先，無就益下家。我就係唔收人仔同大陸支付」、「小額外幣又要浪費時間去換」。