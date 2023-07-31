閃電手女賊出沒！上水時裝店1周兩度遇竊　2女賊手法純熟影片瘋傳

偷衫賊1星期內2度出手！上水1間時裝店近日接連遭到賊人盜竊，在閉路電視鏡頭下公然取走店內衣物。店方的天眼片段顯示，1名戴口罩及鴨嘴帽的女子，在店內不斷拿起衣服及長褲查看，又曾放近身上打量，選中「目標」後再以講電話作掩飾，在店門前的衣架拿起心水衣物便後退離開。

另1段影片可見，1名長髮女子在店面不斷翻開衣服，將整疊摺好的淨色上衣左疊右疊，抽出心儀衣服後即伸出「閃電手」，將2件上衣同時放進隨身袋後施施然離開。店方事後表示已就2次事件報警處理，並呼籲其他商舖小心，又希望認出賊人的街坊可提供資料。



facebook流傳多段時裝店閉路電視影片，顯示彩園廣場有時裝店於1星期內接連遇竊，呼籲商戶及街坊留意。（fb「上水人大聯盟」圖片）

「彩園廣場有人偷衫，大家小心！」facebook流傳多段時裝店閉路電視影片，顯示彩園廣場有時裝店於1星期內接連遇竊，呼籲商戶及街坊留意。首宗偷竊案於本月22日發生，1名戴鴨嘴帽、身穿紅黑格仔恤衫的女子於下午3時40左右進店，在店內查看不同的衣物，期間又曾拿起不同款式的長褲，放近身上觀看效果，逗留約4分鐘便離開，表現與其他顧客無異。

至下午4時11分，該名女子再次進店，一邊手持電話通話，一邊查看貨架上的衣物，其間她結束通話，將手機放回隨身袋中。空出雙手的女子這時走向最接近店舖門口的貨架，將其中1條長褲從衣架上拉下，再藏於衣物之中，然後再次離開店舖範圍。

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大約1分鐘後，女子手持電話再次於店門前靠近衣架，疑是以講電話動作掩飾，同時將已「準備好」的長褲從衣架的衫堆中輕易拉出，四處張望確認無人發現後，便抱着長褲施施然離開。

事隔4天，即本月26日晚上7時40分，該店再次成為賊人目標。閉路電視影片可見，1名長髮女子行經時裝店時，被店面展示的衣物吸引目光，伸手「打喊露」後便走近店門前的桌子，翻看一疊已摺好的淨色上衣。

女子將多件不同顏色的同款上衣左右翻開，抽出心儀的黑白款式，過程中警覺地望向店內，似是留意店員反應。眼見店內顧客不多，店員亦未留意到她，女子使出「閃電手」，以店門衣架遮掩，將2件黑白色衣物極速放進隨身袋然後離去。

事隔4日，1名長髮女子行經時裝店時，使出「閃電手」偷走2件上衣。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

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上載片段的網民指出，店方已就2宗失竊事件報警處理，呼籲附近商戶提防，同時希望認出2名賊人的街坊能提供資料，「各商舖小心，睇下有冇街坊認得」。

影片引起網民討論，有人質疑2名賊人手法純熟，甚至曾經進店「踩線」，估計她們或是慣犯，「拎衫嗰下動作都幾順手喎」、「手法純熟，似慣犯」、「睇佢全套裝備，似係掃貨，平時睇啱邊件應該就咁攞，商舖小心」、「個個女人好大膽，咁多人喺度都夠膽偷衫，佢梗係經常偷慣咗嘢」。

有街坊事後貼出相片，稱認出第2宗案件的長髮女子，指她過往亦曾於其他店舖偷竊被發現，更有機會同為上水居民，「喺我舖頭都偷過，我有佢啲相，所以問係咪同一個人」、「乜面都冇晒了，家人朋友實認得她，做前諗清楚呀」、「膝頭應該有胎痣，睇下有冇人認得佢」。