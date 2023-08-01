千萬富豪見車窗有水珠　斥妻出軌車震要她淨身出戶　真相極邪惡

車窗有水珠皆因有人在車內做「劇烈運動」？而且是出軌證據？內地1名婦人與丈夫結婚18年，育有一對子女，夫妻同心經營碎石場，多年來累積了千萬家財，本以為生活安穩。惟今年初丈夫指車窗有水珠，一口咬定妻子在車裏和其他男人做「劇烈運動」所致，堅決提出離婚，更要她「淨身出戶」，家中門鎖亦即時換調。婦人經調查後，竟揭發丈夫與其他女子有染，極度懷疑丈夫與女子車震後「賊喊捉賊」，更直搗疑似小三的住所問罪，背後真相邪惡得令人心寒！



龍婦指丈夫因車窗有水珠，一口咬定她在車裏和其他男人做「劇烈運動」所致，堅決提出離婚，更要她「淨身出戶」。（影片截圖）

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綜合內地媒體報道，婦人龍映紅和丈夫吳全鋒結婚18年，育有一對子女，碎石場生意上了軌道，她與丈夫已是千萬元戶，本應生活無憂。惟早前吳全鋒聲稱翻看車內的行車紀錄儀畫面，發現妻子與1名男子在車內，而車窗上有一層水珠，「要有身體的熱能才會出現霧氣」，更指有人在車內進行劇烈運動，直斥妻子出軌，隨即趕她出門。

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龍婦其後帶同記者與丈夫對質，吳全鋒出示碎石場的監控影片，雖然影片畫面相當模糊，無法斷定車內的就是妻子，但吳一口咬定那人是妻子，斥責他與男人在車內鬼混，更稱如果沒有人在車內做劇烈運動，不可能有水珠出現，記者更暗寸吳的生活經驗相當豐富，所以才懂得這些。對質期間吳的手機響起，但他見妻子在場而不敢接電話，神情也變得緊張，卻辯稱對方是女大學生，只是一般的異性朋友。

龍婦在電腦中發現丈夫和1名女子的照片，龍婦認出該女子叫李愛英（化名），是丈夫的「紅顏知己」。（影片截圖）

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數天後，龍婦在電腦中發現丈夫和1名女子的照片，看來相當年輕，蓄着長髮且身材不俗，龍婦認出該女子叫李愛英（化名），是丈夫的「紅顏知己」，並懷疑車內的行車紀錄儀拍下的劇烈運動，正是丈夫和該名女子所為，開始懷疑自己被指出軌，是2人策劃出來陰謀，目的是想將趕她出家門。龍婦其後更收到丈夫的短訊，堅持指責她出軌，措辭讓她很難受，一度想尋死但被制止。

龍婦繼續追查，發現丈夫的車曾停在一家賓館門前，不久又停在李愛英的家樓下。龍婦其後殺上李愛英的家，入屋理論時更出手打人，雙方一度爆發肢體衝突。

吳全鋒得知李愛英被打後感到十分生氣，立即提出離婚。（影片截圖）

原來碎石場早年曾出現資金周轉困難，吳全鋒向李愛英借了42萬人民幣（約46萬港元）周轉，龍婦猜測2人在當時開始不倫戀。吳全鋒得知李愛英被打後感到十分生氣，立即提出離婚。龍婦恍然大悟，認為丈夫只是找借口跟她離婚，她表示對這段婚姻徹底失望，「離就離吧」，又指丈夫太無情了，「我為他付出的一切太不值得」。