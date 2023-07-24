最後的溫柔！丈夫離婚當日包16隻水餃　台妻秒發現背後意義感心痛

一段婚姻無法走到最後，離婚或者是對雙方最好的解脫方法。有台女近日分享自身的心痛經歷，表示與丈夫無法再在一起，最終選擇離婚。丈夫在離婚當日親手包了16隻水餃，她一看到即明白對方想表達的意思，心情五味雜陳。不少網民也形容是很心酸的故事，又留言安慰樓主，「曾一起過就無憾了」、「這個結果可能對你們才是最好的」。



丈夫在離婚當日親手包了16隻水餃，樓主看到水餃的數量，就明白丈夫是想感謝她一起走過了16年來建立的婚姻，無奈又心痛的稱：「盡在不言中。」

該女網民最近在Facebook群組「爆廢公社二館」分享相片，表示丈夫在離婚當日親手包了16隻水餃，她看到水餃數量時，頓時明白丈夫想比喻兩人一起走過了16年建立的婚姻，只能無奈又心痛的稱：「盡在不言中。」

不少網民也留言稱感到心酸，紛紛安慰樓主，「有點感傷」、「水餃也有故事，加油」、「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」、「都要離婚，就不需放感情去想，好好吃完水餃，之後兩人各自安好即可，過多傷感只是庸人之擾」。

也有網民猜測丈夫想表達的真正意思，「會不會是老公沒有很想離婚，讓妳吃一顆水餃想一想每一年你們的點點滴滴，或是告訴妳是餡他是皮」、「象徵16年的包容、互相依賴，都過去了」、「16年所有恩怨包一包吞下去，彼此重新開始」。

（Facebook群組「爆廢公社二館」）