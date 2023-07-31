抖音女斥巴士司機說廣東話：特別傲慢不尊重人　不懂普通話體驗差

內地遊客來港旅遊的經歷於社交平台彷彿成為「流量密碼」，有抖音用戶近日發文，指在港乘搭巴士時，遇到1名不懂說普通話的司機，指斥對方「全程飆粵語，特別傲慢不尊重人」，令其乘車體驗「太差」，因而有意投訴。



帖文曝光即被網民截圖討論，不少人批評涉事遊客要求過份，「呢度係香港，講粵語有乜問題？」，亦有人質疑涉事遊客另有目的，「佢哋所有對公共機構嘅不滿，最終都係想搵一個可以獲得賠償嘅機會」。



有抖音用戶近日發文，指在港乘搭巴士時，遇到1名不懂說普通話的司機，指斥對方「全程飆粵語，特別傲慢不尊重人」，令其乘車體驗「太差」，因而有意投訴。（抖音截圖）

有抖音用戶以「武岡一家三口在香港」為題發文，上載了1張九巴271號線的相片，標註地點為香港。事主於帖文指，在香港乘搭巴士時，遇上了1位看起來年紀比她小的司機，「他二十幾歲，肯定會講普通話的」，指司機在對話中「全程飆粵語，特別傲慢不尊重人」，認為對方舉動是「嚴重排外」。

事主稱，事發當日她帶同小朋友等車，「36度的天我帶着老小在巴士終點站等了30分鐘左右沒讓我上車」，故問司機一句「我現在可以上來了嗎」，司機便「劈裡啪啦說了超級多粵語」。她指自己當時回應稱「不好意思，我聽不太明白，可以請你說普通話麼？」，但司機「當場態度是非常狂的」，認為事件重點在於「是態度問題，不是語種問題」。

事主批評，這次乘搭巴士的體驗「太差」，質疑司機「明明聽得懂普通話、會講的，就故意不講普通話」，直斥「香港巴士司機要求真低，中國話都不會講」、「巴士司機是要求會聽說普通話的，他那不符合招聘要求的咋沒人說？我能聽懂一些粵語，他講那麼快」，於是求問網民：「有沒有能投訴的地方？這種怎麼投訴？」

帖文曝光後引來網民討論，同時被截圖轉載至多個香港討論區及社交平台，不少人批評事主無理取鬧，「這是香港，不懂普通話的也正常呀，我就問問你，你怎麼又不會說粵語？這個又責怪司機？」、「我去上海說粵語，無人聽懂，我是不是可以罵人？」、「尊重是雙方，入鄉隨俗是一方面，另一方面別人也沒要求你講粵語」。然而事主回應留言時則指，「如果他不是巴士司機，我非常尊重人家城市的文化，可是問他什麼就那個樣子，不是故意的嘛，他二十幾歲的年輕人沒必要那麼刻薄」。

另有香港網民質疑，事主強調要投訴其實另有目的，「佢哋所有對公共機構嘅不滿，最終都係想搵一個可以獲得賠償嘅機會」、「而家好多呢啲抹黑香港帖，原來呢啲叫流量密碼」。事後事主亦表示放棄投訴，「其實也沒啥好投訴的，小插曲而已，都過去了」。