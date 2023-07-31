大豪客！內地客包的士　司機開工8小時　翌日幫手1件事爽賺$2800

不少遊客為方便安排行程，都會選擇包車一整天以迅速到達不同目的地。最近1名的士司機在社交平台發文，表示日前接到「1支超級大旗」，為內地遊客接送8小時，再加上翌日相陪去1處地點，即共獲2,800元，又指當天由九龍酒店開始接載，整天經過6個目的地，行程非常輕鬆，讓他不禁讚歎「如果日日都有呢啲豪客都幾正」。他又解釋原本包車費是1,800元，但因為客人在中環某藥房消費「被呃」，他翌日陪同對方回到藥房成退款，故額外獲得1,000元。司機指其後獲對方告知將於今年11月會再次來港，屆時將直接包車1星期，讓他非常期待。



有的士司機在社交平台發文，表示日前接到「1支超級大旗」，接載內地遊客8小時，共獲2,800元。（facebook圖片）

該名的士司機周四（27日）於「的士司機資訊網 Taxi」群組發文，表示接到「超級大旗」，有來自內地的「豪客」由早上9時起包車8個小時，他先從九龍酒店接載客人，其間停留故宮博物館、中環摩天輪、鏞記、赤柱廣場及銅鑼灣崇光百貨（Sogo），最後於傍晚5時送客人到目的地上環港澳碼頭。

樓主留言補充，稱包車費是1,800元，但因為客人在中環某藥房消費被騙，他翌日便陪同對方回到藥房成功退款，再額外獲得1,000元。（示意圖 / 資料圖片）

樓主其後留言補充，稱包車的費用本用是1,800元，但後來因為客人在中環某藥房消費「被呃」，翌日他便陪同對方回到藥房，並成功取回退款，「佢咪醒多1千蚊畀我」，故最後共獲2,800元，不禁讚歎「如果日日都有呢啲豪客都幾正」。他又指對方跟他表明今年11月會再來港，屆時必會包車1個星期。

帖文引來同行及其他網民討論，有人羨慕樓主遇上出手闊綽的客人，「呢啲一世人都冇遇到一次」、「師兄好人有好運！」，但也有人認為2,800元並非大數目，「其實包一日朝九晚五2,800又唔係好多咁，好在係行程定咗容易掌握到，不過呢啲客萬中無一」。