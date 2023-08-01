轉數快騙案？陌生人稱轉錯$2000促歸還　港女交銀行跟進後續係咁

有港女早前疑遇轉數快詐騙，有陌生人聲稱錯誤轉帳2000元進其戶口，傳訊息要求她歸還，明言若收不到回覆便會報警。謹慎行事的港女提出將事件交予銀行處理，又稱不介意報警備案保障雙方，惟對方其後突然轉軚，提出以「500元茶錢」作為報酬，要求樓主私下轉帳交還2000元，令她更感不妥。

近日樓主再發文更新事態發展，指她聯絡銀行後，收到銀行寄來的信，提及有人自稱錯誤轉帳2000元到其戶口，她可選擇同意退回，或選擇不退回。樓主強調，由於該筆錢並非屬她，「唔理對方有心呃定無意轉錯」，她也會透過銀行退回。



樓主更新事態發展，指她聯絡銀行後，收到銀行寄來的信，提及有人自稱錯誤轉帳2000元到其戶口，她可選擇同意退回，或選擇不退回。（facebook群組「沙田之友」圖片）

該港女最初於7月12日在facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」發文講述疑遇到轉數快詐騙事件，相隔逾半月，她再發文更新事態發展。港女表示，事發後一周她收到銀行來信，稱有人表示錯誤轉帳2000元到她的戶口，信件指示她劃「X」選擇處理方法，「一個選擇係同意喺以上戶口退回，另一個選擇係無誤轉，無需退回」。

港女說，由於該筆錢「唔係我嘅」，「唔理對方有心呃定無意轉錯」，她亦決定退回給對方，所以已在信件簽名寄回銀行處理。她又期盼事件就此完結，「希望唔好再有嘢嚟煩住我」。

樓主已在信件簽名寄回銀行處理。（facebook群組「沙田之友」圖片）

有網民認同港女做法，但質疑事件未必有詐騙成分，「做法冇問題，只係唔明你點解一口咬定人哋呃人，事實上大把人都試過轉錯錢」。有網民就解釋，指樓主做法只是保障自己，而且透過銀行解決是正確做法，「等銀行處理最好」、「小心駛得萬年船」，有人更提醒如何雙重保障自己，「下次唔好寄，放入銀行分行的支票收集箱。這便不怕信件是假的，雙重保險」。

有網民提醒如遇同類情況，切勿私下轉帳給對方，「如果你自己轉番畀佢，跟住佢都係會同銀行講轉錯錢，轉返2000蚊畀佢，如果你銀行冇錢轉返畀佢，銀行會凍結你戶口」。有人則指，轉帳前要檢查清楚資料是否正確，免因失誤造成損失，「我有個朋友手快快打錯我手提電話其中一個數字，轉咗1萬畀第二個人，嗰個人銀行搵到佢，但佢唔肯畀返我朋友」。