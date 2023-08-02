港鐵搬雪櫃？2男女月台搬大型雪櫃相片瘋傳惹議　港鐵回應結果咁…

港鐵對攜帶大型行李或物件進入其範圍早有規限，不過今早起網上多個群組流傳1張圖片，顯示有人於港鐵站內搬運大型雪櫃，其間疑似有職員發現。相片其後被廣傳，有人質疑雪櫃如此大型物件，加上港鐵對行李有嚴格規定，故好奇詢問「好想知點入到閘」；同時亦有人批評涉事乘客行為過分。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，今日（8月2日）約凌晨零時，將軍澳站職員發現2名乘客攜帶大型物件進入車站付費區後，於車站月台位置截停該2名乘客，他們隨後應職員指示離開車站。 港鐵提醒乘客超出規定的行李，均不可帶進車站付費區，並呼籲乘客為己為人，切勿對其他人造成滋擾，車站職員若發現有關情況，必定會適切跟進。



網上多個群組流傳有人於港鐵站內搬運大型雪櫃，其間疑似有職員發現。（FB「西環變幻時」圖片）

本港多個網上群組瘋傳圖片，嘲笑指強烈建議港鐵「喺車廂內加裝13A插頭，唔係點用到雪櫃」。圖片所示，有兩人於港鐵站內使用手拉車搬運雪櫃並走向升降機位置，但升降機前方女職員疑似發現2人行為，指着他們。

相片被瘋傳至網上後，不少網民直指於港鐵閘內搬運雪櫃行徑離譜，「咁都得」、「真係好過分」。另有人質疑他們搬運如此大型物件，為何未有職員察覺及阻止他們入閘，「又話有行李限制？」、「好想知點入到閘」。有留言則分享曾目睹有乘客搬運大型樂器，「以前喺上水見過搬鋼琴上火車去羅湖」、「原來可以帶雪櫃搭地鐵，運費都慳返」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。涉事雪櫃明顯超出條例所限。