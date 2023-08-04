迪士尼遊客商店地下休息歎冷氣　小孩直接瞓地　垃圾桶旁多人煲煙

到迪士尼樂園遊玩，無非都是想體驗一下童話中的世界，但最近有網民在社交平台發文，批評有遊客竟隨處攤坐在樂園商店內的角落休息，小孩更直接躺卧於地上，甚至目睹有人在反斗奇兵大本營的園區內，圍着垃圾桶吸煙，讓她大感無奈，慨嘆「點解今時今日嘅港迪（香港迪士尼樂園）會變成咁」。



最近有網民在社交平台發文，批評有遊客竟隨處攤坐在商店內的角落休息，小孩更直接躺卧在地上。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，稱日前她前往迪士尼樂園遊玩期間，竟看到有遊客隨處在商店內躺地休息。從她上傳的照片可見，疑似有一家人攤坐在商店的角落，女子正使用手機，而女童則躺卧在地上。樓主大嘆，「點解今時今日嘅港迪會變成咁，見有冷氣有位竟可以隨便瞓」。

樓主又指，除了目擊有人在商店內隨處躺下，她還在反斗奇兵大本營的園區內，目睹一大群遊客站在垃圾桶旁「打邊爐（吸煙）」，「有幾個仲喺舖頭揸住支（煙）衝出去想點」。

帖文引來網民討論，不少人直斥相關遊客不知羞恥，也有人認為園區職員沒有正視和處理相關問題，才讓情況愈演愈烈。（資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人直斥相關遊客不知羞恥，留言狠批「佢哋真係好厚面皮」、「剛剛先開門咋，咁快就死屍咁，隨時攤到今晚」、「勁無恥，當正自己屋企咁」、「搞到個場cheap晒」。也有網民認為園區沒有正視和處理相關問題，才讓情況愈演愈烈，「啲高層都唔理，可以點？」、「我有試過叫經理……經理接緊5988蚊嘅VIP團唔得閒理我」。