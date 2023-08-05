高齡兒童！女生買便當遇老人插隊　勸排隊反被嗆　後續爆1句秒KO

排隊是文明社會應有表現，可是台灣有女生日前去買便當時，她排的隊伍本來已有數人在等待結帳，可是有位老人明明看到隊伍，還是堅持在她前方插隊。女生好言相勸要排隊，惟對方未有理會，更被反問「三小！」（有「甚麼」的意思）。女生氣得失去理智怒懟「我知道啊！您眼睛小、心眼小、ㄐㄐ（雞雞，指男性性器官）也小，難怪三小」，終令對方乖乖排隊，樓主更得意地稱「嗆爆高齡兒童真的好開心」。樓主雖獲網民大讚「罵得好」，不過亦有留言覺得其舉動太衝動，不知會否惹怒對方反令自己不利，「妳說這樣是在性騷擾人家，就是犯罪了」。



有台女買便當時遇見有長者明明看到隊伍，還是堅持插隊，好言相勸未被理會更被反問「三小！」，故憤出招反擊，終令對方乖乖排隊。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

「近期發現台灣有些老人真的不行耶！」，該女生在Dcard以「台灣某些不要臉的高齡兒童」為題發帖，指某天去買便當，她要結帳時後方本來已經有2至3人在排隊，但她旁邊有位老人夾完菜，轉過來看到大家都在排隊，竟然直接插到樓主前方。當下樓主曾好言相勸「大家都在排隊，可能麻煩您到後面唷！」，豈料那名老人沒有返回隊尾，更不要臉地回覆「三小！」，樓主難忍怒氣馬上懟回去，「我知道啊！您眼睛小、心眼小、ㄐㄐ也小，難怪三小～哎唷」。

話語一出，馬上引來旁邊排隊眾人大聲發笑，紛紛讚揚其舉動。樓主補充「看到你丟臉的去排隊我就放心了」，又稱她知道應該要尊重老幼婦孺，但強調沒禮貌者她不會尊重，更警告對方不要以為年紀大，就應該被全世界讓着，「如果要打架我也不見得會輸，總之嗆爆高齡兒童真的好開心」。

樓主好言相勸老人排隊無效，只好1句反擊，更獲現場其他人支持。（《福秀回來了》劇照）

對於樓主的反嗆，不少網民都支持並覺得爽，「罵得好啊！！！整個太療癒了」、「真的滿多時間已經不夠的老人」、「很多會看女生才敢欺負」、「倚老賣老的老人真的非常惹人厭，也不配被尊重！」。亦有人分享遇到其他無禮老人的經歷，「最近要接小孩下課，也被阿公阿嬤撞飛 ，搞得跟粉絲見面會一樣」、「還有一堆原本明明就沒老人，人家都在排隊，但是門一開他們就出現開始搶位子」。

不過亦留言認為樓主話語過激，或會被對方「反將一軍」，「建議還是不要亂嗆，有些老人內心有多陰暗不是正常人可以想像的，只要惹到他你會發現好像中邪一樣，有很多東西會跟你作對」、「他插隊不道德，但妳說這樣是在性騷擾人家，就是犯罪了」。樓主對此表示會作反省，並解釋只是當下很熱又很多人排隊，勸他沒被理會，失去理智才會以髒話回敬。

（Dcard）