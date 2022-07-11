指責超市阿婆插隊反遭師奶批評恰老人　屯門友1句同時KO兩邊獲讚

無論是小孩或老人，錯的行為不會因歲數不同而變得正當。有屯門友日前發文，稱在區內一超市購物時，遇到1名婆婆打算插隊付款，她直接指出對方不是並要求對方排隊，沒料隊伍後方的街坊見狀，反出言批評她欺負長者。樓主大感不忿，忍不住「爆seed」1句反擊，令插隊的老婦及批評她的「三姑六婆」同時敗走。帖文引來網民大讚，直指敬老是美德，但不應容忍恃老賣老的行為。



有屯門友在區內一超市購物時，遇到1名婆婆打算插隊付款，她直接指出對方不是並要求對方排隊，沒料隊伍後方的街坊見狀，反出言批評她欺負長者，令樓主忍不住「爆seed」1句反擊。（資料圖片，非當事人）

該名屯門街坊於facebook群組分享親身經歷，笑言「平時我係敬老讓座嘅禮貌屯門人，但偶然遇到奇人奇事我都會忍唔住爆seed變身」。她指日前在區內1家超級市場購物，排隊付款時遇到1名婆婆手持3個奇異果直接插入隊伍中「打尖」，家人當時指責婆婆插隊，對方卻惡言相向，稱「我都係畀完錢就走，咁鬼麻煩，你要我排我咪排囉」，說罷便自行走到隊尾方向。樓主不甘家人無故被罵，「你打人尖仲咁駁嘴仲咁有character（個性）」，隨即反駁「係人都畀完錢就走㗎啦，你試下唔畀都走到畀我睇下吖」。

原以為事件告一段落，沒想到排在樓主後方、目擊事發經過的兩名顧客突然「加把嘴」，指責樓主不是，「話『老人老就係咁㗎啦，你唔應該話佢』」，更與她的家人「來回頂咗幾句」。樓主大感不滿，「我心諗關你哋X事」，忍不住「回頭爆seed」，反斥兩名三姑六婆：「係人都會老㗎啦，咁點？我係好介意，得唔得？關你咩事？」

她又同時狙擊「三姑六婆」及插隊婆婆，向身處隊尾的婆婆大喊：「喂，拎住奇異果嗰位老人家，排我後面嗰2位唔介意俾你打尖吖，話老人家係咁㗎，你過唔過返嚟插隊排我後面吖！」樓主指說罷全場顧客也望住她，兩名「三姑六婆」及插隊婆婆轉眼「閃咗」離開現場，「世界又短暫變返寧靜，故事完」。

樓主同時狙擊「三姑六婆」及插隊婆婆，令兩方同時敗走，帖文引來網民大讚。（資料圖片）

帖文一出引來街坊討論，不少人力撐樓主，認為敬老是美德，但不應容忍恃老賣老的缺德行為，「敬老係應該，但呢啲恃老賣老嘅真係唔使畀面佢哋，香港真係好多呢啲老人家」、「真係好多恃老賣老嘅打尖㗎，同埋好多三姑六婆做歪理黨」。

亦有人認為守規矩不分年紀，指正錯誤行為是應做之事，與當事人是否長者無關，「俾我都會係咁，唔關年齡事，唔好俾打尖成為香港文化」、「呢啲咪情緒勒索！我都唔會讓，如果個個都係咁仲使乜排隊啫」、「守規矩、有禮貌，係不分年齡界限」、「公民責任就係要出聲」。