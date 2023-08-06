阿女無人接放學！港媽獲准帶女返公司　1句話融化老闆獲讚世界女

會說話的小朋友特別能討人喜歡！有港媽分享某天因家人有要事，沒人幫忙接送女兒放學，便打算跟老闆請假去照顧女兒，對方卻體貼稱「你出去接個女返嚟，我會安排個位佢睇卡通片」。港媽把女兒帶返公司，安頓好便前去見客，事後見老闆高興請眾人「食Tea」，其後獲知原來老闆問了女兒1個問題，而女兒的答案令老闆「龍顏大悅」，她亦不禁稱「我覺得係我女融化咗老細」。網民都笑言樓主女兒是「世界女」有前途，「人工加幾多靠佢啦」。



有港媽獲老闆批准把女兒接到公司，甚後見到老闆高興地請大家享用下午茶，其後獲悉女兒懂得說話令老闆「龍顏大悅」。（《再見媽媽又再見》劇照）

該港媽在facebook奴工處以「小朋友嘅神奇魔法，我個女融化咗老細」為題發帖，指某日接到家人電話，對方稱有急事所以無法接送女兒放學，樓主只好臨時向老闆請假，但有些工作需要找其他同事幫忙處理。原來樓主之前的通話內容早就被老闆聽到，對方稱「你一陣出去接個女返嚟，我會安排個位佢睇卡通片，你唔（使）請假喎！」，「我哋呢度咁多人，你見客咪搵第二個同事陪你女」。樓主沒有其他辦法下，只好將女兒接回公司，便離開去見客戶。

事後回到公司，老闆稱「搵咗秘書買蛋糕大家食，你女食唔食得蛋糕呀？」，還心懷期待稱「下次記得再帶個女返嚟呀，佢好可愛又乖，唔使特登請假呀！」。樓主大感疑惑，便詢問同事發生什麼事，對方指老闆詢問樓主女兒「我後生啲，定新嚟個Trainee（實習生）後生啲？」，獲回覆「老細你後生啲」。老闆自覺小朋友說話最真，便高興地請眾人吃下午茶。同事還不禁稱讚「最叻係你…個女呀！」，讓樓主笑言「我覺得係我女融化咗老細」。

老闆告知樓主「下次記得再帶個女返嚟呀，佢好可愛又乖，唔使特登請假呀！」。（《大叔的愛》劇照）

網民都歸功於樓主必定是平日教導有方，「世界女」、「你老細已經物色咗下任秘書」、「阿媽有運行喇」、「人工加幾多靠佢啦」、「你老世即刻自信返晒來，新年你個女應該有大利市」；有留言則嘲笑「又話細路唔講大話嘅」。

不過亦有人覺得應盡量避免帶小朋友回公司，以免「講錯嘢」得罪老闆，「童言無忌，保險都係少帶返公司比較好」、「個問題真係一念天堂一念地獄」、「比較想知如果個女答錯咗會點」。有人則分享同事帶女兒到公司後和老闆共處的趣事，「同事帶個女返公司，佢個女拖住老細隻手，排排坐一齊上Zoom」。

（FB「奴工處」）