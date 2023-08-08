的士司機邊揸車邊玩手機　乘客又驚又嬲拍片鬧爆　網民：馬路炸彈

香港人日常生活總離不開手機，但無論如何，駕駛時始終不應玩電話。有網民早前坐的士時，發現司機竟一邊開車一邊玩手機遊戲，因擔心影響駕駛安全於是開聲制止。沒料司機不聽勸告，繼續開着遊戲畫面，在駕駛途中不時分神看手機，再回頭看路面狀況，乘客遂拍下影片紀錄驚險駕駛情況，引來網民討論。



有網民坐的士時留意到司機一邊開車一邊玩手機，制止無果後拍片放上網。（FB影片截圖）

有女生在香港交通群組上載影片，稱晚上乘搭的士時，見到司機一邊駕駛一邊玩手機。她表示，行車期間留意到司機利用手機支架，將手機夾在軚盤右側，駕駛時邊用左手握軚盤，邊分神用右手玩手機遊戲。從影片可見，司機於隧道內行駛期間，時而看看路面，時而看看手機屏幕，並用手指點撃畫面玩遊戲。

樓主在帖文中表示，她發現司機的危險行為後，曾開聲勸止對方，但司機未有理會，繼續邊玩手機邊駕車。樓主決定將情況拍攝下來，並上載到網上，提醒網民小心，她更嬲爆在帖文中大鬧司機：「出咗聲都仲要繼續玩！你顧下路面安全同乘客條命得唔得呀！唔係咁都仲有人撐啊化？」

帖文引起網民熱議，不少人都批評片中的士司機離譜至極，斥他是「馬路炸彈」，「呢啲真係要投訴佢」、「駕駛途中玩手機，即是危險駕駛」、「有無搞錯！佢唔要命啫，乘客要命」。亦有人建議樓主應即時報警，「你拍咗片就叫佢即刻停車，再報警。交通法例駕駛時不可使用任何輕觸式電子產品」。

根據法例，司機在車輛行駛時不可使用手提式流動電話，或其他同類無線電通訊設備，否則即屬違法，一經定罪最高可被罰款2000元。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，「如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，已屬「不小心駕駛」，違者可處罰款5000元及監禁6個月。