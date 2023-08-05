搭的士過海一度被拒載　司機爆粗大罵　乘客：嘈到報警先開車

的士不時被指涉及拒載，問題惹起不少市民關注。有網民於網上發文，指日前坐的士表示要由太子到銅鑼灣，惟指遭到司機拒絕，更以粗口辱罵自己。事件引來網民熱議，不少人認為樓主應報警處理，必須追究到底，也有網民質疑樓主能夠上載於車廂內拍攝的照片，並證明已經開車，司機不算拒載。



該名網民於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上發文講述事件，指當日在太子登上的士後表示要到銅鑼灣，豈料司機拒載，並被對方以粗口大罵。事件引來網民熱議，不少人認為樓主必須追究到底，「去警署投訴」、「你有哂人哋名同車牌做乜唔報警？」。

樓主於帖文上載的士正在行車的照片，惹來網民質疑「拒載你又上到車咁搞笑？」。樓主解釋指「係嘈到報警先開車，咁唔代佢冇做過」。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

不過，由於樓主同時上載了1張於的士車廂內拍攝的照片，而且可見的士正在行車途中，所以有網民質疑樓主，「你都上咗車啦，仲點樣拒載？」、「上咗車講嚟做咩？」、「拒載你又上到車咁搞笑？」。樓主於是修改帖文回應指控，指自己沒有預知能力，所以沒有將過程拍下來，又在留言解釋指司機最初曾表示拒載，「係嘈到報警先開車，咁唔代佢冇做過」，「嘈咗15分鐘先肯開」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。