搭的士遺電話定位揭藏車內　港女報警才取回　司機家屬訴另一版本

現今的智能手機大多設有定位功能，方便機主追蹤位置。有港女日前發文，稱乘搭的士時不慎遺下電話，多次回電後發現電話被關機，她憑定位功能找到手機下落，到場後發現涉事的士亦在現場，遂向司機查詢，司機拒絕讓樓主上車尋找，其後表示已報警，對方終取出手機交回，並聲稱正準備帶到警署報失。警方到場調查後，將事件列作糾紛，無人被捕。



對於網民質疑司機是故意藏起手機，司機的家屬向《香港01》訴說另一版本，表示司機當時隨即接載其他乘客，手機多次響起而被發現，遂放置於車箱櫃內，擬吃飯後交到警署。當報稱機主的女子出現，由於未能證實對方是否機主，故當場同意報警，然後才交出手機，「咁樣先可以證明佢係機主」。對於網民質疑司機企圖偷手機，家屬強調非事實。



現今的智能手機大多設有定位功能，方便機主追蹤位置。 （資料圖片）

樓主於facebook群組發文，指上周六（7月29日）乘搭的士期間，不慎將手機遺在車廂內，「本身我有件大型物件放咗喺車尾箱，我一心落車就係拎返件行李，所以冇睇到個座位有冇漏低嘢」。她發現後即時致電希望尋回手機，「打咗幾次電話冇人聽，之後仲即時熄咗機」。

由於手機具定位功能，樓主憑顯示的位置追蹤到「架車最後停咗喺北角」，到場更發現車輛為她當日乘搭的的士，於是報警求助，同時等待司機出現，「唯有喺出面等佢喺茶餐廳食完嘢出嚟啦」。

司機家屬澄清，當時司機隨即接載其他乘客，因樓主的手機多次響起而被發現，遂放置於車箱櫃內，擬吃飯後交到警署。（資料圖片）

樓主指，當日的士司機見到她在車輛旁等候時，她向司機表明遺下電話在車上，又要求自行在車內尋找，但對方堅稱沒有拾獲，直至知道已報警，司機才到前座取出她的手機，「仲好好手尾將我部電話袋咗入個白色膠袋度𠻹，仲話準備拎返去差館，你心地真係好好呀！」

樓主續稱，警方其後到場了解事件，惟因她已取回手機，「做唔到啲咩，因為冇財物損失，警察嚟到都冇用！只係話記錄在案」，而司機則要求取回載手機的膠袋。

警方表示，7月29日下午3時許接報，有市民從百德新街乘的士到南豐新邨，其後發現遺失手機，憑定位往北角馬寶道找到的士及男司機，雙方曾就有否拾到手機爭執，其後事主取回手機，事件列作糾紛，無人被捕。

事件引來網民討論，不少人質疑涉事司機拾遺不報，不過，該的士司機的家屬聯絡《香港01》講述另一版本，指司機當日接載該名手機機主後，隨即有其他乘客登車，其間手機多次響起，乘客發現後遂把手機交給司機，因鈴聲嘈吵，才會把手機袋好放到車廂櫃內，並打算吃飯後交到警署，強調無意取走手機，「架車一直喺北角附近」。

司機吃飯後有自稱是機主的女子出現，由於未能確定對方身份，故拒絕讓她上車尋找，「如果部機交咗畀其他人更麻煩」。到女子表示已報警，司機當場稱：「好呀，報警仲好！」由於已有警方介入，確認機主身份，所以便把手機交還，「否則都係交去警署」。家屬強調司機從來沒有盜竊意圖。家屬望大眾能公道看待事件，而警方亦把事件列作糾紛。