的士劏客影片瘋傳！中環去銅鑼灣開價$200　內地客拒付即咁做超衰

的士拒載、濫收車資行為常惹關注，內地短片分享平台抖音近日瘋傳一段影片，有內地男女網紅在香港街頭截的士，想從中環蘭桂芳前往銅鑼灣酒店，卻被拒載至少4次。有司機更直接開價200元車費，較正常咪錶價約60元高出近三倍；男女網紅質疑太貴，司機竟直接開車離去。最終男女網紅成功登上的士，但司機仍然直接開出100元車資，未有按錶收費，又訴說香港的士司機「苦況」。

的士司機接連拒載、濫收車資行為被全程拍下，網民和的士行家紛紛批評相關司機是害群之馬，「不能接受黑的，一個都不能。不然要計程錶幹嗎？」、「盡快實施扣分制，將嗰啲違規司機釘牌」、「老鼠屎！影響的士業界」。



內地短片分享平台抖音近日就瘋傳一段影片，有內地男女網紅在香港街頭截的士，想從中環蘭桂芳到銅鑼灣酒店，卻被拒載至少4次。（影片截圖）

抖音帳戶「非洲十年」周日（8月6日）上載該段2分48秒影片，至今至有逾18萬人表達心情，並有超過1.9萬次轉發。

影片可見，一對男女網紅正在中環蘭桂芳截的士，卻接連「食檸檬」，相當無奈，「剛連續被計程車（的士）拒載了4次，都快崩潰了」。畫面一轉，男網紅展示手機Google Maps畫面，指正常從中環蘭桂芳到他們所住的銅鑼灣酒店，車程約為5公里，駕駛需時約8分鐘，的士車費估計為60元左右，惟現實並非如此，「大家看看現在需要多少錢，換個路口再叫一部車試試」。原來兩人一共截了4部的士，司機開價全部均較正常車費高逾六成至近三倍。

男網紅展示手機Google Maps畫面，指正常從中環蘭桂芳到他們所住的銅鑼灣酒店，車程約為5公里，駕駛需時約8分鐘，的士車費估計為60元左右，惟現實並非如此。（影片截圖）

第1部的士：



從影片見到，的士司機看了看男網紅遞上的酒店地址後表示，「要過海的哦」。男網紅疑問「要過海嗎？我們來的時候不過海啊」，司機即說「我要過海啊」，男網紅於是追問「你要過海？不能去嗎？」。

第2部的士：



男網紅再截的士，司機一聽到目的地是銅鑼灣就開價200元。男網紅問「100可以嗎？」，司機則還價150元，「150啦，150去最平了」。男網紅聞言未有上的士，「算了，謝謝」。

第3部的士



來到第3部的士，司機同樣開價200元，「銅鑼灣200哦」，男網紅質疑太貴，「就5公里？」，但司機仍「企硬」要收200元，男網紅回應「200太貴了吧」，司機於是直接駛走，未有理會他。

第4部的士



今次的士司機開價100元，男女網紅最終妥協上車。乘車期間男網紅問司機「為什麼好多出租車（的士）不載我們呢？」，司機則指「人家要加多一少少啊，開車（的士）的人又少，這種慢慢淘汰了」。男網紅追問司機1個月薪金約有多少，司機誠實表示「一個月2、3萬差不多」，但感嘆仍不夠養家餬口。

男網紅最後強調，拍影片目的並非要抹黑香港的士司機，「沒有『黑』香港的士司機意思，各行各業都不容易，加點車費也能理解，就是希望這個行業能夠更加規範一點，讓不管來自於內地的遊客、本港的消費者和外國人士，都有一種更好的旅遊體驗」。

男網紅最後強調，拍影片並非要抹黑香港的士司機。（影片截圖）

的士司機接連拒載、濫收車資行為引來網民和的士行家指摘，「這隨便報價的計程車（的士）」、「司機拒載、濫收車資，可以打電話投訴、報警」、「不能接受黑的，一個都不能。不然要計程錶幹嗎？」、「盡快實施扣分制，將嗰啲違規司機釘牌」、「老鼠屎！」、「點解人哋揸住電話拍片，都可以光明正大、明目張膽？」。也有內地網民驚訝香港的士司機收入，「香港開計程車都兩萬多，羡慕啊」。

根據《道路交通條例》，的士濫收車資、拒絕載客等行為均屬違法，最高罰款10,000元及監禁6個月。