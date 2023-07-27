乘客遺近萬元現金　的士司機：入行最痛苦一晚　歸還後結局有驚喜

不論平時多小心，總有遺留個人物品在公共交通工具的時候，假如司機主動聯絡歸還，可算是非常暖心。最近1名的士司機發文，上傳照片顯示有乘客遺留至少8500元的現金在車上，讓他天人交戰，直言是「入行以來最痛苦的一晚」。縱使面對極大引誘，司機仍選擇歸還所有財物，最終獲乘客贈予1000元作為報酬。

不少網民紛紛大讚司機為人老實且有職業道德，「你嘅人格又點止值嗰一萬幾千，留住呢張相，你可驕傲咁教你啲仔女做個誠實嘅人」。



有的士司機上傳照片，顯示有乘客遺留至少8500元現金在車上，他最後選擇歸還所有財物，並獲乘客贈予1000元作為報酬。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳照片，顯示有乘客遺留名牌錢包在車上，內有多張500元紙鈔、1張1000元紙鈔等，現金共值至少8500元。面對如此大額的「橫財」，司機不禁感嘆形容是「入行以來最痛苦的一晚，慘X過大炒殺按金」，不過他最後沒有被貪婪蒙蔽雙眼，並選擇主動聯絡失主，歸還其所有財物，而他亦獲乘客給予1000元以作報酬。

樓主事後笑言「下次一定吞咗佢」，帖文獲大批網民大讚他路不拾遺的暖舉，紛紛留言指「而家畀返人，收1000蚊打賞，心安理得，咁咪仲好！」、「爲行業爭光！」、「好心有好報，淨袋1000蚊，心安理得」。亦有網民認為凡事有因果報應，慶幸司機沒有私吞財物，「呢啲錢真係唔要得，攞咗遲早要你還返兼嘔突！可能有意外受傷壞車賠錢之類，甚至連累家人健康，就係咁邪！唔好心存僥倖，未報只係時辰未到」。