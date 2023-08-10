屯門同性情侶拖手散步　阿叔斥「核突」仲想出手　暖心街坊齊安慰

愛不應被任何條件或世俗眼光規限！有港男大呻疑被歧視的經歷，稱日前與男友手拖手沿屯門河步行回家，期間遭1名中年大叔當面大聲斥責「核突」，他不甘被辱於是回罵反擊，沒料大叔竟情緒激動，一度作勢出手，事主與男友只好急急離開避免爭執。他事後直言難以理解大叔的動機，又擔心事件或男友心情，不少屯門街坊看過帖文也紛紛留言安慰，勸他與男友毋須介意，「做返自己就可以」。



有港男指日前與男友手拖手沿屯門河步行回家，期間遭1名中年大叔當面大聲斥責「核突」，對方更一度作勢出手。（《大叔的愛》劇照）

「唔係搏同情，唔係搏出位。」該名港男於facebook群組向街坊大訴突遭惡言對待的經歷，稱周六（5日）晚上11時許，他下班後與男友沿友愛邨旁的屯門河步行回家，「佢接我收工，陪我行友愛河嗰邊返屋企啦，我哋一直全程都係拖住手」。

散步中途兩人遇到1對年約50至60歲的中年夫婦，大叔見他們拖手時，突然大聲批評，「只係行過咋，佢哋兩個眼碌碌望住我哋就講：『嘩，兩個𡃁仔拖住手咁核突嘅！』」。男友為免爭執，着樓主「行快啲唔好理」，惟大叔愈罵愈大聲，樓主忍無可忍怒罵反擊，「我就好躁咁講咗句『你咁大個人管我地做咩？而家我哋拍拖好失禮你咩？你又唔係我邊個』」。

沒想到大叔聞言情緒激動，繼續指罵兩人「就係因為個世界有你哋呢啲咁嘅人，所以搞到個香港咁樣！」。身體不適的男友曾想回罵，但這時大叔未有理會妻子勸阻，突然作勢動手，「我企到衡一衡，佢仲衝埋嚟揼我，唔知做乜鬼，即時俾人扯走咗」，而樓主則帶同男友急急離開現場。

樓主直言難以理解大叔的動機，又擔心事件或男友心情，不少屯門街坊看過帖文也紛紛留言安慰。（《大叔的愛》劇照）

樓主形容「呢件事發生得好短暫，5分鐘都冇」，直言自己只是與伴侶散步回家，卻無故遭到攻擊，慨嘆：「我只係想知道，其實男同男拍拖真係咁失禮咩？我哋係好恩愛，亦都係好好嘅朋友，只係唔明點解啲人要用呢啲咁嘅睇法，去睇我哋呢個圈子……」他又擔心事件或影響男友心情，「我男朋友比較細，我係怕佢唔開心」、「我都係想做自己，只係怕另一半佢對呢個世界失望、有陰影」。

不少屯門街坊看過帖文，紛紛替樓主及男友感不值，狠斥涉事大叔多管閒事，又質疑其行為已構成歧視，「啲阿伯覺得成個世界係圍住佢轉，佢覺得啱就啱，唔啱就唔啱」、「我明白佢哋係俾再上一代的封建思想薰陶下才會這樣，但不應指責或出口傷人」。

亦有人向樓主及男友送上祝福，安慰他們可放心享受戀愛，「唔好唔開心，亦唔需要理世俗眼光，人生短短幾十年，最緊要自己開心就得㗎喇」、「支持你哋嘅戀情，能夠相愛並互相扶持係好難得嘅事，感恩你哋可以搵到彼此」。而樓主其後亦留言感謝網民關心，「感激你哋，屯門友好有愛」。