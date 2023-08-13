男子花$1200買2隻貴婦狗　獸醫檢查揭驚人真身傻眼：根本不是狗！

這隻竟然不是狗？阿根廷1名男子以150美元（約1,200港元）買下2隻白色玩具貴婦狗（Toy poodle），並帶愛犬到獸醫醫院接種疫苗。沒想到獸醫檢查發現，原來這2隻「貴婦狗」根本不是狗，而是俗稱「巴西老鼠」的雪貂，令男子相當訝異。



貴婦狗以甜美、活潑著稱，深受狗主喜愛，但同時價格昂貴。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，該阿根廷男子於當地的薩拉達市場（La Salada Market）以150美元（約1,200港元）優惠價錢，買下2隻雪白色的玩具貴婦狗，詎料墮入騙局。

男子買下「貴婦狗」後，開開心心帶牠們到獸醫醫院注射疫苗。沒想到獸醫檢查發現，這2隻「貴婦狗」竟然不是狗，而是有「巴西老鼠」之稱的雪貂，令他當場傻眼。

男子買了2隻「貴婦狗」，到獸醫醫院檢查才發現竟然是雪貂。（網上圖片）

報道指出，雪貂體型一般只有6英吋（約15厘米），本來與身長約10英吋（約25厘米）的「貴婦狗」有一定差距，但這2隻雪貂出生後就被注射類固醇以增大體型，終在藥物影響下，成長到與「貴婦狗」相似。2隻雪貂亦獲額外梳理毛髮，令牠們看來像毛髮蓬鬆的「貴婦狗」，幾可亂真。

報道表示，薩拉達市場是著名「贗品賣場」，該男子並不是第一個受害者，之前也有女子在市場買了「芝娃娃（Chihuahua）」，結果檢查發現也是雪貂。