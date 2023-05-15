肚臍寄生物？連登仔扯出有毛異物　網民：胚胎嚟㗎？　真身竟是…

你多久沒洗肚臍？最近有男生在網上發文，表示自己日前洗澡期間，無意中發現肚臍位置有異物，幾經辛苦終於將「它」扯出來，發現是有毛的異物，並懷疑該異物已在肚臍「寄生」了10多年，又試圖將其捏碎和壓扁。樓主最後掰開異物，形容「好似有內臟喺裏面咁」，不禁求教一眾網民其是否寄生蟲，又稱他自此肚痛了數天。



帖文一出，大批網民直呼嘔心，又開玩笑指樓主扯出了臍帶，紛紛留言猜測異物「真身」，有人打趣說「這是臍帶，你做乜扯出嚟？快啲塞返入去啦」、「胚胎嚟㗎？」、「幾耐冇沖過涼？」。不過，有網民認真解答，指長期沒洗肚臍會積聚污垢，即俗稱「肚臍屎」或「臍石」，當中充滿細菌十分骯髒，故提醒應不時清洗肚臍，確保個人衛生。



該名男子日前在洗澡期間，驚揭肚臍位置有異物，便將其扯出仔細研究。（fb「LIHKG 連登討論區關注組」圖片）

帖文在facebook群組「LIHKG 連登討論區關注組」引起網民討論，樓主表示自己早前洗澡時發現「新生物」，形容「有舊嘢吊住喺個肚臍窿度」，他千辛萬苦地將其扯出，當下仔細一看更是大嚇一跳，「我feel到呢舊嘢，或者呢隻生物，好污糟，可能積咗、寄生咗都有10幾年？」。從樓主上載的照片見到，該異物約半個手指頭大，當中更見到毛髮。

樓主續稱，自己曾嘗試將異物捏碎和壓扁但不果，最後他成功使其分為兩半，卻發現異物頗堅實，「有少少韌力少少彈性」，而內裏的「物質」亦很奇怪，「好似有內臟喺裏面咁」。

樓主在帖文分享數張「新生物」的照片，並向網民求教問道「其實呢隻係咪寄生蟲？定係什麼東西？」，又形容自從強行從肚臍扯走異物後，已經肚痛了數天。

男子最後將異物一分為二，形容其「有少少韌力少少彈性」。（fb「LIHKG 連登討論區關注組」圖片）

帖文掀起熱議，不少網民都被肚臍異物的照片所震驚，直呼樓主個人衛生意識差，「毛同乾咗嘅油脂同老泥」、「你條XX肚臍污糟到生積」、「似千年鼻屎」、「10幾年？你沖涼唔會洗肚臍㗎？定係10幾年冇沖涼？」、「嘩！你好核突呀」。

不過，也有幽默的網民大開玩笑，表示「佢都陪伴了你一段時間，好好咁幫佢搞個葬禮送佢最後一程」、「胚胎嚟㗎」、「放入口試下」、「哦！你X街啦！連體嬰嚟，你扯咗你細佬定阿哥出嚟呀」。部分網民則好奇不明物的真實身份，希望樓主其後可更新最新情況，「試吓睇醫生，再講返個後續」。

帖文其後再傳到其他社交網站，同樣引起熱議，有網民「正經」地解答疑問，指該異物應是俗稱「肚臍屎」或「臍石」的污物，即長年沒有清洗肚臍而令污物積聚，當中也包括油脂及灰塵髒物，有很多細菌積聚，情況與耳垢類似。為免出現肚臍屎，應定期清洗肚臍，可用BB油或「凡士林」塗到肚臍令污物軟化，就能較易清理，最好勿讓污物積聚到很大團，否則除了難以清理。