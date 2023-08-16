農曆七月鬼節鬼月20大禁忌你要知　鬼門開兩小時期間切勿出門

【農曆七月／鬼節／鬼月／鬼門開】農曆七月這一個月份每一年都會有，也並不是什麼大不了的事情，只是要較為提高警惕，讓自己安然度過這個月份而不招惹到一些自己應付不了的事情而已。所謂寧可信其有，不可信其無，雖然我們看不見，但不代表靈異的世界不存在。部分人士認為這是無稽之談，往往在發生事情後才來後會自己過於鐵齒。



【圖輯】點圖放大看「農曆七月鬼節鬼月鬼門開20大禁忌」👇👇👇

+ 16

農曆七月是中元節，也成為盂蘭節，很多人則稱之為鬼節。中元節是中國傳統節日，通常在農曆七月十五慶祝，是紀念佛陀為救贖冤魂設立的法會，讓人們進行祭拜和祈福活動，表達對死去的祖先與亡靈的敬意。鬼節則是指整個農曆七月，人們相信這個月份是陰間鬼魂回到人間的月份，需要得到供奉。中元節與鬼節其實兩者是有著差別，所祭拜的物件不一樣。那麼，在這一個月又需要有什麼事情要特別注意呢？

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月的穿搭注意」👇👇👇

+ 8

#1 夜晚時分盡量減少獨自外出，尤其是前去荒郊野嶺或曾經有靈異傳說的地方。

#2 盡量不要參與或舉辦任何儀式、遊行或活動，鬼魂喜歡熱鬧，因此運氣不好會招惹到靈體。

#3 盡量避免在鬼門開啟的時間（晚上11時至淩晨1時）出門或旅行。

#4 夜晚的時分盡量不要過橋，因為傳說靈體經常在橋上出沒。

#5 避免穿戴有骷髏、幽靈、鬼怪形象的服飾或飾品。

#6 不要再墓地附近嬉鬧或大聲喧嘩。

#7 不要撿拾或路邊的物品，以免引來不乾淨的東西。

#8 不要買或使用未經認可的靈符或護身符，擔心附在裡面的不是神而是邪靈。

#9 不要參與邪教或任何超自然實驗，以免招引靈體。

#10 不要以不尊重的態度對待鬼節的傳統和習俗。



【相關圖輯】按圖了解「農曆七月宜少吃哪種食物避撞鬼」👇👇👇

+ 9

#11 晚上避免曬衣服，以免被靈體附上導致附身。

#12 晚上是靈體最活躍的時候，所以也是鬼氣最重的時刻，因此要避免熬夜。

#13 農曆七月這段期間，避免前去海邊游泳，八字輕很容易被捉交替。

#14 地上看到紅包不要拿，擔心這是陰間招親用的紅包而惹禍上身。

#15 避免在房間掛風鈴、夜間吹口哨或笛子，這些都是吸引靈體的物品。

#16 避免在夜間拍照，以免不小心將靈體也拍攝進照片。

#17 看到路邊有人在燒冥紙就應該避開，也不要隨意踩踏冥紙，避免惹怒靈體。

#18 祭品是給路邊的好兄弟『吃』的，因此不要亂拿而招來厄運。

#19 靈體喜歡依附在冰冷的牆壁，所以要避免貼著牆壁走或靠在牆壁上。

#20 吃飯時不可將筷子插在飯中間，這就像是在進行祭拜儀式將香插在香爐上，會讓靈體誤會這也是他們的食物。



【相關圖輯】按圖了解「農曆七月有哪些禁地不宜前往」👇👇👇

+ 9

雖說我們活在科學的時代，應該以科學精神看待一切，但世界那麼大，始終是有些事情是科學無法驗證的，所以以上20點依然可以用來參考，讓自己安全度過農曆七月。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】