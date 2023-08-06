農曆七月鬼節鬼月鬼門開「4大生肖要小心」屬鼠易撞邪一招擋煞

即將踏入農曆七月鬼節／鬼月，每年這個時候都會有命理師給大家細說有哪些生肖的人需要多加留意。近日，臺灣著名命理師「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」也公開了2023年4大容易卡到陰的生肖。



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一、生肖屬鼠、屬蛇

小孟老師解釋，因為老鼠和蛇都是夜晚出來覓食的動物，並且都喜歡藏在陰暗潮濕的地方，容易吸收到夜晚的穢氣，因此屬這兩個生肖的人也就天生帶陰，在鬼月時要儘量避開到海邊和山上的地方出遊，避免被煞氣卡到。

二、生肖屬猴

小孟老師再解釋，由於猴子的定居所本來就在樹林茂盛的地方，所以同樣陰氣較重，屬猴者在鬼月容易生病感冒或身體不適，外出一定要避開陰涼樹林和榕樹。

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三、生肖屬豬

與老鼠、蛇一樣，雖然豬圈並沒有設在陰暗處，但豬圈卻非常污穢髒亂，因此穢氣和煞氣也同樣容易在鬼節招陰，屬豬者在農曆七月最好避開去環境複雜髒亂的地方，比如夜店等，家裡也要保持整潔。

另外，小孟老師也列出了幾個容易卡到陰的時辰供網民參考，包括丑時（1點-3點）、戌時（19點-21點）、亥時（21點-23點），以及在戌時（19點-21點）、亥時（21點-23點）和子時（23點-1點）出生的人也容易卡到陰，必須多加小心。最後，小孟老師也建議以上容易招陰的網民可以在手腕上綁一條紅線以幫忙擋煞、擋陰氣上身。

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