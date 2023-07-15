2023下半年12生肖運程　屬蛇屬狗桃花最旺　屬兔犯太歲有幾運滯？

2023年來到了陽曆七月，農曆也已進入了五月。今年的下半年，十二生肖的運程隨著各自神煞吉凶的變化和五行生克的相互關係，各自有不同程度的改變，其中以屬兔人面臨的考驗較大。



下面就由科技紫微網帶著大家一起看看，在2023年下半年裡，十二生肖在財運、身體、事業、感情等方面的走勢。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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生肖屬鼠

感情：容易被爛桃花糾纏，在社交圈中的感情名聲可能會受損。

事業：發展勁力不足，有可能被目前的工作限制。

財運：財運對工作穩定的上班族有利，但不利生意經營者與金融從業者。

健康：很容易受外傷，須得注意碰撞、摔扭方面的危險。

生肖屬牛

感情：由親友介紹的異性對象，容易帶來愛情的好消息。

事業：易遭遇壓力、挫折，或是因犯錯、違規而受到責罰。

財運：財運走高，更有偏財運來送喜。

健康：少有疾病打擾，呈現輕鬆有力的健康狀態。

生肖屬虎

感情：相處多呈現溫馨美好的場景，雙方的和諧與默契提高了。

事業：機遇將出現，但也會伴隨著較多考驗、挑戰。

財運：財運穩中有升，進財效率也會提升。

健康：最主要的健康隱患可能是外傷。

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+ 22

生肖屬兔

感情：可能因脾氣控制不佳，而引發或增加夫妻衝突。

事業：日常工作尚可，但新案件或是難度較高的案件會難以順利完成。

財運：容易因為犯錯或是工作表現不佳，造成收入減少。

健康：容易有不適感，體質差或是患有慢性病者的不適感會更為明顯。

生肖屬龍

感情：情侶有感情漸行漸遠之象，須得增加親密相處時光，才能加深這段感情。

事業：事業上若想有所突破，就要喚起自己的工作熱忱。

財運：正財運一般，收入少有變動，偏財運小有亮點。

健康：健康狀況不夠好，很容易受情緒拖累身體。

生肖屬蛇

感情：感情桃花的品質相當佳，較容易在相親中相遇。

事業：運勢尚稱平穩，心有志向者多加努力，可為自己找到更好的舞台。

財運：財運還算平穩，有機會得到貴人指點賺錢方向。

健康：腸胃易有不適，要多注意飲食禁忌。

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+ 12

生肖屬馬

感情：能夠得到伴侶的關懷和幫助，感受愛情的溫暖。

事業：機遇不多，謀事不易，須得奔波辛勞才能有成果。

財運：不利於開拓新的財源或新的經營領域。

健康：容易發生小毛病，要多留意脾胃、牙齒和呼吸系統的小變化。

生肖屬羊

感情：要注意避免受外力干擾，造成雙方互相質疑。

事業：穩定向上，特別是在晉升、進修等方面能順遂，大膽爭取就容易有好結果。

財運：求財之路雖辛苦，但回報率有機會翻倍增長。

健康：對於健康問題投入越來越多金錢和時間。

生肖屬猴

感情：容易與伴侶在金錢、事業的話題上產生歧見，最好能避開這兩個話題。

事業：事業發展不夠順利，尤忌單打獨鬥。

財運：有因政策而獲利的跡象，可多打聽、爭取。

健康：健康狀態還算安穩，雖偶有不適，但對整體健康影響不大。

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+ 8

生肖屬雞

感情：容易衝動，主動關懷對方的頻率也減少，易招致伴侶不滿。

事業：業績提升，從事業務推廣、市場行銷者的成單率升高尤其明顯。

財運：正財穩妥，雖然賺錢較為辛苦，但勤勞可保財庫無虞。

健康：身體抵抗力下降，尤其在季節轉換時較容易感染疾病。

生肖屬狗

感情：對異性吸引力較強，開啟一段高品質的情緣不是難事。

事業：還算順利，能夠和上司保持融洽的關係，促進目前經手事務往好的方向發展。

財運：財運興旺，進財無憂。

健康：受到好運勢的眷顧，健康無礙。

生肖屬豬

感情：有機會認識條件很棒的對象，可能會開始一段曖昧關係。

事業：個人的才華與能力將得到最大的釋放和展現。

財運：能者多得，越是動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回饋。

健康：需要注意防範一些常見疾病。

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