坐的士到機場先知行李喼跌出馬路　物主出Po尋喼：好有紀念價值！

去旅行一袋二袋，即使坐的士亦可能迫爆車尾箱，甚至意外「跌喼」！有網民近日於網上發文，指其家人乘的士前往機場途中，行李箱從車尾箱跌出馬路，內裏放有「唔值錢不過好有紀念價值」的物件，因此希望尋回。



網民看過帖文也感同情，紛紛留言及轉發，祝福樓主盡快尋回。樓主其後更新帖文表示，有當日的駕駛者通知他曾在近將軍澳隧道位置發現到，但致電查詢後卻聲稱沒有發現，懷疑行李箱已經被當路障清除。



樓主發文指家人乘的士由將軍澳前往機場途中，行李箱從車尾箱跌出馬路，內裏放有「唔值錢不過好有紀念價值」的物件，因此希望尋回。（facebook「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主於facebook群組「香港失物報失及認領群組」上發文，指家人日前乘的士由將軍澳前往機場，行李箱從車尾箱跌出馬路，雖然行李內的物件「唔值錢不過好有紀念價值」，而且「唔清楚係邊條路或高速公路跌」。樓主亦上載了該行李箱的照片，希望網民能幫忙尋回。

樓主其後更新帖文表示，有駕駛者通知他曾於當日凌晨時段在將軍澳寶康路發現相中的行李箱。樓主於是致電將軍澳隧道辦事處查詢，但對方表示沒有發現，令樓主相信行李箱已被當路障清除。

網民看過帖文後也感同情，形容行李箱十分漂亮及懷舊，紛紛留言祝福樓主能尋回，「呢個真係買唔返好懷舊呀，希望搵得返」、「希望你搵得返小忌廉」、「個喼好靚，希望你搵得返」，亦有網民批評的士司機求其，令樓主家人遭受損失。