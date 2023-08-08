着Oversize包臀上衣很奇怪？男網民狠批欠端莊　後續1句惹議捱轟

繼瑜伽褲後，寬鬆上身恤衫都引來爭議！馬來西亞有男網民指日前於街頭看到不少女生會直接穿OverSize（加大碼）的上衣出門，令不少老人覺得「辣眼睛」，亦擔憂家長不知該如何向小童解釋「不穿褲子出門」景象，更甚會引來他人異樣目光，呼籲女生應穿着端莊，尊重自己和尊重他人。不過網民大多指責他多管閒事，並澄清「裏面有褲子啊」，只是衣服太大件覆蓋了，同時強調現時是民主自由社會，希望他不要道德綁架以及學會尊重他人的選擇。



大馬有民眾因看到女生穿OverSize上衣，「不穿褲子」出門，擔憂家長不知該如何向小童解釋此景象。（FB「大馬資訊網」圖片）

「請尊重你身邊的人！」，馬媒報道，有男網民在facebook專頁「大馬資訊網」發帖，指他某天外出時看到很多女生開始不穿褲子，怒斥「這個到底是什麼死鬼潮流？」。他質疑讓小孩看到，大人該如何解釋？並質問「這樣很好看嗎？」。他表示經過時看到不少在旁老人搖頭直呼「辣眼睛！」，或會惹來途人帶有色眼鏡去看那些穿着，甚至有些人會躲於電梯下，偷看上方女生，故呼籲女性們不要不穿褲子，只穿內褲再加件大衣遮擋內褲便出門，直言「這不是潮流」，「這是種很奇怪的東西」。

他補充，不希望有外國遊客覺得他們馬來人奇奇怪怪，認為衣服端莊對彼此都是尊重，亦稍有介意地稱腿白的女生看起來還好，但若然「你的腿有各種蚊子咬破皮的印，或者有那種橙皮組織，不穿褲子真的不好看」。

對於樓主的批評，不少網民都覺得他是多管閒事，並為女生們澄清，這種裝扮裏面有穿褲子，只是上衣太大件覆蓋了，「又不是沒穿褲子，幹嘛要遮住小孩子的眼睛」、「那個女生會在大熱天穿長褲」、「第一句話說請尊重人，之後沒有一句在尊重別人」；有留言好奇詢問到底要如何穿才能迎合世人標準，「穿背心也被罵，穿OverSize T恤也被罵，真的沒衣服穿了」。

有人勸樓主處於現代思想應要開放些，同時需尊重他人選擇和自由，「民主自由社會」、「不要道德綁架好嗎？每個人做自己不好嗎」、「希望你格局打開」、「當你的心是美的，你看什麼都是美的」；有人更質疑樓主根本是雙重標準，「如果腿白就可以穿，你這就是雙標」、「請繼續把眼睛遮好」。

（facebook專頁「大馬資訊網」）