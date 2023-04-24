繼瑜伽褲後「小背心」竟也掀爭議？女網友：被朋友話胸部露出來

夏天即將來臨，氣溫日漸升高，不少人都把衣櫃換季了。



一名女網友在網路上發文，提到自己因為很怕熱，所以出門時穿了一件小背心，搭配透膚材質的襯衫外套，結果卻被朋友調侃「穿太少」。

而貼文曝光後也掀起討論。

點圖看看女網友分享的照片及正反雙方的意見：

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日前一名女網友在Dcard上以「被朋友說穿太少」為題發文，她透露當天穿了一件小背心，搭配透膚材質的襯衫外套，褲子則是牛仔長褲，沒有刻意露肚子，只有胸口露出較大面積的肌膚，沒想到朋友看到後卻調侃「胸部都露出來了」、「低胸裝」等。

原PO表示一直以來都是穿比較緊身的衣服，平常不會穿露出肌膚面積較大的設計，但因為真的很怕熱，對自己的身材跟腿也沒自信，所以只能上半身穿薄一點，不然在室外走十分鐘就會流很多汗。

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原PO雖然知道朋友沒有惡意，但以前常因為身材被嘲笑，還是難免有不舒服的感覺：「請問這種心情有調適的方法嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不用理他，你只需要檢討為什麼要跟這種人當朋友」、「拜託絕交，憑什麼管我穿衣服」、「他們在羨慕你的身材，想也知道，羨慕加嫉妒」、「這樣不會穿太少，勸他少管閒事」、「別人的嘴管不了，先冷靜2、3天可能就不會那麼難受」。

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也有網友提到，「對身材跟腿沒自信又極度怕熱，你朋友很高機率在婉轉表示你不適合這種穿搭」、「可能跟你講話很尷尬，眼睛不知道要看哪」、「既然是你朋友，就應該是比較了解你周遭的環境，會這樣講應該有其理由」、「雖然真的不關他的事，但是看起來真的露得頗多的，容易讓人產生遐想」。

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