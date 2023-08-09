雪櫃藏屍案｜孫女1句「奶奶躲冰箱」揭發　子爆凍屍原因法官咁判

台灣去年發生雪櫃藏屍案！新北市去年有中學女生因家暴和學校老師傾談，爆出1句「奶奶躲在冰箱（港譯雪櫃）不出來」，揭發家中雪櫃下層藏有呈現V形坐姿、幾乎對折的嫲嫲遺體。女生父親受查時承認，母親2017年去世後他領回遺體，放在冰箱6年間詐領逾75萬台幣（下同，約19萬港元）補助金，被控以偽造文書及詐欺取財罪，他在庭上求情指沒錢殮葬母親，而且經濟困難才出此下策，小孩又未成年，希望法官輕判。法院日前宣判，考慮到2大因素，最終判有期徒刑9個月，得易科罰金（以金錢代替被告被判處的有期徒刑）。



台灣去年發生雪櫃藏屍事件，老婦的兒子利用母親身份繼續詐領補助，最終被控偽造文書及詐欺取財罪。（示意圖／Getty Images）

去年8月，新北市14歲女中學生因家暴問題和老師傾訴，意外說出「奶奶躲在冰箱（港譯雪櫃）不出來」，老師起疑報案。警方上門調查，發現女童嫲嫲遺體在雪櫃最下層，呈「V字形」坐姿幾乎對折，已「木乃伊化」變乾屍。

台媒報道，警方調查發現，老婦2017年10月25日時，曾被兒子送到長庚醫院看急症，當時已經身體僵硬、瞳孔放大，搶救10分鐘後宣告不治。兒子由於在內地經商失敗返回台灣，擔心母親死去會失去所有社福津貼，故領回遺體後沒有安葬、未辦死亡登記及除戶等，而是放置在雪櫃內，同年及2019年，他偽造母親印章向新北市社會局申請補助。

台警接報後到女童住所調查。（中視新聞截圖）

案件去年揭發時，警方發現女生父親至少詐領63萬（約16萬港元），深入調查後確認，他自2017年10月至2022年8月期間，詐領社會福利津貼73萬8008元（約18.8萬港元），另計水電補助、區民生活補助金等，共計詐領75萬1808元（約19萬港元）津貼、補助金。他被士林地檢署控以偽造文書及詐欺取財等罪。

女生父親庭上求情，指母親過世後因為沒錢殮葬，加上經濟困難才會以母親名義詐領補助，小孩還未成年，希望可以輕判。法院日前宣判，法官考慮到他坦承罪行，而且沒有前科，判他9個月有期徒刑，可易科罰金。

（綜合）