雪櫃藏屍5年｜孫女1句「奶奶躲在冰箱」　揭老婦遺體已變V形乾屍

童言無忌意外爆出父親雪櫃藏屍真相！新北市中學女生16日和老師聊天，意外爆出「奶奶躲在冰箱（港譯雪櫃）不出來」，老師起疑上報後，警方趕到女童住所調查，發現雪櫃最下層有1具呈現V形坐姿、幾乎對折的嫲嫲遺體，而且已「木乃伊化」外觀呈乾屍狀。老婦兒子供稱，他經商失敗後2017年將媽媽由醫院接回家，幾天就猝死，他因財困無力安葬才將媽媽放入冰箱。警方正調查事件，但發現兒子在母親死後仍每年用母親名義申請中低收入戶及其他補助，5年來已經詐領了至少63萬台幣（約16.5萬港元），將按偽造文書罪調查。



台警接報後到女童住所調查。（中視新聞截圖）

新北市日前爆出嚇人冰箱藏屍案。當地1名14歲初中女生周二（16日）和老師聊天時，意外說出「奶奶躲在冰箱內都不出來」，老師起疑上報，校方追問下女童稱見到奶奶待在雪櫃很久，校方緊急向教育局及社會局通報。警方接到社工報案後趕到女童住所調查，發現女童嫲嫲、蔣姓老婦的遺體放置到雪櫃最下層，老婦過生時87歲，遺體呈「V字形」坐姿幾乎對折，已「木乃伊化」變乾屍，看不出原本身高，雪櫃單純用作放遺體，沒放食物，但因冰度不足，遺體發黑。

警方指老婦遺體完整無傷，暫排除他殺可能，她原於2017年出院後，由兒子送回家中照顧。涉事的66歲班姓兒子稱，他在內地經商失敗後回台，現時沒工作，妻子因疫情還留在內地，媽媽於5年前出院幾天就猝死，由於家財散盡，他無力安葬媽媽，想到「冰在太平間也是冰」，便將雪櫃的隔板移開，將媽媽遺體放在雪櫃內。

警方現時將婦人遺體安放殯儀館，將驗屍檢查死因，並已派人到兒子住所調查。台媒報道，消息指法醫驗屍後認為老婦是自然死亡。

班男現時靠打散工維生，多年前從軍中退伍，現時每月領取1.6萬元津貼（約4188港元）。不過，警方發現老婦離世後，班男仍用母親名義每年向社會局領取中低收入戶及其他補助約12.6萬元（約3萬港元），換言之5年來已詐領了至少63萬（約16.5萬港元），將循偽造交文書罪跟進。

警方又表示，民眾如無正常理由停屍不殮，可處以6000元（約1600港元）以下罰鍰，但一般會作道德規勸，目前仍要調查是否有刑事成分，罰款也只是希望讓死者安葬。

（綜合）