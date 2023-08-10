幫阿伯影印驚見手機桌布係色情照　女店員超尷尬　網民斥：性騷擾

伯伯心態是「我不尷尬，尷尬的就是別人？」台灣有於影印店上班的女生發文大呻，經常遇到有不懂操作手機的伯伯找她幫忙傳檔案影印，當她一接過手機時，總是見到手機桌布是色色的畫面，令她內心既崩潰又尷尬。



台灣有於影印店上班的女生發文大呻，經常遇到有不懂操作手機的伯伯找她幫忙傳檔案影印，當她一接過手機時，總是見到手機桌布是色色的畫面。（《恭喜八婆》劇照）

該女生於Dcard討論區以「為什麼老先生手機桌布是色色的照片，真的尬爆」為題發文表示，她於影印店上班，有時顧客會用LINE傳照片給店舖影印，偶爾會遇到些長者不懂操作，她就會提供協助。

女生指出，日前有伯伯不懂如何於LINE傳送檔案，請她幫忙，她接過手機按了回桌面按鈕想找LINE，卻見到震驚畫面。女生崩潰說，桌布是1個裸體女生正開心吐舌畫面，而且還放大胸部，她當下尷尬到不行，故作鎮定地將手機還給伯伯請對方先將LINE打開，她再幫忙傳送檔案。

女生直言，「其實這事情發生也不只這1次，之前有幾次也是這樣，好希望他們可以用1下正常的桌布，不然真的好尷尬」，又認為這些伯伯用這種照片當桌布「很有勇氣」。

女生直言，「其實這事情發生也不只這1次，之前有幾次也是這樣」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

有網民留言指出，「因為男人到老還是色」，不少人擔心這些伯伯實質想性騷擾女生，「搞不好故意去騷擾你的，要多小心欸」、「年紀大了已經不怕丟臉；故意放的，要騷擾年輕女孩，工作注意安全！」、「惡到爆炸，這只是會性騷擾的人變老了而已」、「應該是故意的，有節操的人應該到老還是會有節操，真心覺得是在騷擾你這個小女生」。有網民說，「幸好我爸只會問我怎麼存迷因」、「還好我爸只有貓貓圖」。

另有網民分享自己工作也遇到類似情況，「我之前在電信業已經習以為常了，還遇過要轉移資料時，他說影片都很重要，一定要轉，結果都是A片，轉了兩個小時」、「小7（7-Eleven）店員路過，某天有個老先生請我幫他印手機裏的照片，他把手機給我，我一滑全部都是老年的A片圖（為了找他要印的圖片），還有他自己的全裸照片跟偷拍女生的照片，我全程假裝冷靜平淡的度過，幫他印完後，他一直對着我微笑，心裏超不舒服」。