短裙女乘港鐵被阿伯狂望　港女PO相公審視姦反掀罵戰　後續更狂

搭港鐵望女如同「視姦」？有港女於網上貼相發文，指搭港鐵時見到有阿伯不停打量旁邊女子身材，並嘗試行近和「趷高」望，批評阿伯是「鹹濕佬」，提醒女士要特別小心。不過，港女公審「鹹濕佬」帖文反惹網民「圍攻」，質疑「望都唔畀？」、「望下都要公審？」、「其實男人出街係咪要蒙眼？」。面對網民圍攻，港女目前已刪除帖文，但仍被網民截圖繼續廣傳。



有港女於網上貼相發文，指搭港鐵時見到有阿伯不停打量旁邊女子身材，並嘗試行近和「趷高」望，批評阿伯是「鹹濕佬」。（Facebook群組「沙田之友」）

該港女於Facebook群組「沙田之友」發文，稱「一到夏天，又係鹹濕佬出沒嘅時候…」。她表示，當日在港鐵大圍站上車，卻驚見這一幕 ── 「呢個阿伯由上車望到落車，不停打量個女仔身材，中途不斷嘗試行近個女仔度望近啲，之後又趷高望落去」，提醒「各位女士搭公共交通人多嘅地方就要特別小心」。

該港女於Facebook群組「沙田之友」發文，稱「一到夏天，又係鹹濕佬出沒嘅時候…」。（Facebook群組「沙田之友」）

從樓主上載圖片見到，該名身穿紅橙色間條的阿伯，站在港鐵車廂門口位置，並疑似正望向旁邊短裙女子方向。

帖文引來熱議，網民反指摘樓主公審無理，「望都唔畀？」、「望下都要公審？」、「其實男人出街係咪要蒙眼？」、「以後男人搭車要記住只可以望男人，—係合埋雙眼就唔會俾人影喇」、「男人就係罪」、「我真係發現呢個世界愈來愈奇x怪」。

面對網民「圍攻」，樓主目前已刪除帖文，但仍被網民截圖繼續廣傳。