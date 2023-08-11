頭等享受？嫌經濟艙欠私隱　乘客1招自建隱密「VIP區」　做法惹議

坐飛機時選擇經濟艙，狹少空間內如何增加私隱度？外國有旅客選坐經濟艙時出奇招，竟想出將毛毯夾在機艙頂的手提行李櫃門邊，再將毛毯另一端套到座位扶手，形成被包裹的空間，自建「VIP區」。有關舉動雖獲網民讚有創意，甚至建議航空公司應採納類似方法，以提高經濟艙客人的私隱；不過更多人擔心涉及安全問題，同時質疑當時的空服員為何會容許乘客這樣做，事件惹來兩極意見。



外國有旅客選坐經濟艙時出奇招，竟想出將毛毯夾在機艙頂的手提行李櫃門邊，再將毛毯另一端套到座位扶手，形成被包裹的空間，自建「VIP區」。（TikTok＠vashak27 ）

外媒報道，來自美國加利福尼亞州（California）的瓦沙基德（Giga Vashakidze），上月乘坐從聖地牙哥（San Diego）飛往意大利威尼斯（Venice）的航班時，遇到相隔一條通道、同樣坐經濟艙的乘客竟然想出奇招自行創建高級的「VIP區」，令他不禁笑言「在高空30,000英呎的高度，將社交距離提升至新水平」。

從瓦沙基德上傳到Tiktok片段截圖可見，該名乘客先將藍色帶白邊毯子一端塞進頭頂的手提行李櫃內，以門邊將它夾緊，然後讓它垂下到座位，並套到扶手以擋住其他人的視線，這樣不論是從通道走過的人，還是旁邊乘客都無法輕易看到座位內部，變成隱密的空間。瓦沙基德對有關情況感到驚訝，直言「我發現鄰座乘客將經濟艙變成了VIP區域」，故詢問網民有否遇到過類似情況。

對於該乘客自建隱密區的「妙招」，有網民讚揚是明智之舉，「天才」、「真是太聰明了」、「當你坐經濟艙卻有商務艙的期望」，更有部分網民順勢建議航空公司「飛機應該要有放下簾子的選項」，以提升經濟艙客人私隱；有留言則好奇該名乘客於「VIP區」內到底做什麼。

不過，有人對航空公司允許這種做法感到愕然，「這是什麼情況？為什麼航空公司允許這樣」、更擔心此舉會引來安全問題，「出於安全考慮，我想這是不應允許的」；目前尚未知該乘客最後有否被空服員要求放下毛毯而失去「VIP區域」。

（綜合）