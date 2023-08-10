自私！港鐵阿叔擘髀霸旁邊座位　女生想坐被咁對待　網民斥無品

坐港鐵遇着無品「自私精」該如何應對？有港男在網上發文發相公審，指在港鐵東鐵線太和站上車時，看到座位上有1名「阿叔」張大雙腿，霸佔了旁邊座位位置，即使樓主及另1位小姐坐下都沒有縮腳，直斥「最憎呢啲人……自己舒服，影響别人」。帖文引來網民熱議，紛紛批評「阿叔」自私無品，「無教養無修養」、「自私X梗有一個喺左近」、「一句，呢啲係X街！」；但也有網民認為只是小事，當面指正即可，毋須公審。



有港男在網上發文發相公審，指在港鐵東鐵線太和站上車時，看到座位上有1名「阿叔」張大雙腿，霸佔了旁邊座位位置。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

該港男周二（8月8日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」上載圖片，指自己在港鐵東鐵線太和站上車時，看到座位上有1名「阿叔」張大雙腿，霸佔了旁邊座位空間，「呢位阿叔坐到大爺咁，大髀霸咗過隔籬1個半位」。

更令樓主不滿的是，「阿叔」沒有理會其他人，就算樓主坐下「阿叔」都沒有縮腳。雖然列車駛到大埔站時，樓主轉到對面座位，惟到第2位小姐坐「阿叔」旁邊空位，「阿叔」竟然也沒有縮腳，樓主於是揶揄「（阿叔）係咪買咗1個半位坐？」，又怒斥「最憎呢啲人……自己舒服，影響别人」。

樓主上載圖片見到，戴鴨嘴帽、穿黑色短袖上衣的「阿叔」，在座位上張開雙腿。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

從樓主上載圖片見到，戴鴨嘴帽、穿黑色短袖上衣的「阿叔」，在座位上張開雙腿、翹起雙手閉目養神，雙腿佔用空間之大延伸左右兩旁座位一半位置，而坐在「阿叔」左手邊的男士，被迫得要縮起膊頭、雙腿稍稍擺向另一方向；坐在「阿叔」右手邊的女士沒有空間移開，似乎唯有與「阿叔」膊貼膊、近腳貼腳。

帖文引來網民共鳴，批評「阿叔」自私無品，「好多呢類人，好賤！」、「真係好乞人憎」、「一句，呢啲係X街！」、「無教養無修養」、「自私X梗有一個喺左近」、「討厭呢啲人」。亦有網民建議反攻，「翹腳坐，鞋底對住佢」、「呢啲情況一定唔可以縮，要同佢一樣咁樣擘大對髀坐，認真，一定成功擊退，我試過」。

但也有網民認為只是小事，當面指正即可，毋須公審，「如果你有時見到啲女仔俾人蝦，你其實可以幫下佢」。