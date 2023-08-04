這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年　檢查驚揭患大腸癌3期

【大腸癌／症狀】人有三急要解決，否則長期「忍便」可能「忍出大問題」！台灣1名50歲男子，從20多歲開始有「忍便」習慣，長年忍便下造成無法解便情況，用吃瀉藥、灌腸等方法都未能改善情況，最終求醫檢查發現，原來已罹患大腸癌第三期。大腸癌是常見癌症，如出現大便帶血、無故體重下降等6種症狀，就要及時求醫。



台灣1名50歲男子「忍便」多年造成無法解便情況，求醫檢查發現原來已罹患大腸癌第三期。（示意圖／gettyimages）

台灣醫生陳榮堅醫生於Facebook分享病例，指1名50歲男子20多歲退伍後便從事業務工作，除了飲食不定時外，最麻煩是「上廁所」問題，所以他開始了「忍便」習慣。

不過男子「忍便」忍「出禍」，男子到了3、40歲時，因長年「忍便」導致自律神經變得奇怪，就算坐到馬桶「拼盡全力」1小時都無法「解便」，遂嘗試吃瀉藥、灌腸或做大腸水療卻仍不成功。後來男子更出現肚子發脹，感覺不對勁下求醫進行大腸鏡檢查，才發現原來罹患了大腸癌第三期。

陳醫生引述外國研究指出，長久「忍便」會增加罹患大腸癌機會。（示意圖）

陳醫生引述外國研究指出，長久「忍便」會增加罹患大腸癌機會，「忍便會讓大腸的環境處於發酵不健康的環境，很容易讓新長出來的黏膜病變」。他又提醒，遇到在外面不方便上廁所時，「偶爾忍便可以，但千萬不要變成常態性的忍便」，重申有科學證據證明「忍便」會誘發癌症。

醫生提醒，遇到在外面不方便上廁所時，「偶爾忍便可以，但千萬不要變成常態性的忍便」（示意圖）

大腸癌、乳癌、肝癌症狀要留神



大腸癌是常見癌症，如出現以下6種常見症狀，謹記要及早求醫。

大腸癌常見6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

