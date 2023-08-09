內地女稱的士司機兜路兼鬧人　報警竟被要求咁做　嬲爆教1招反擊

的士兜路爭議時有發生，日前有從內地來港工作的女生拍片，表示遇到的士司機繞路及罵人，於是報警處理。她指警方到場了解事件後表示，司機罵人並不違法，而且要求她先支付全數車資，包括等候警方到場處理期間的車費，之後再向交通部門投訴。女生明言對結果「十分不理解」，但也無可奈何，她又在片中建議內地遊客到港坐的士時，可以先與司機洽商路線，又稱如果司機罵人，那就直接罵回去，「怎麼開心怎麼罵」。



有來港工作的內地女生在網上表示遇到的士司機繞路，最終她報警處理。（抖音影片截圖）

該名來港工作的內地女生在社交平台抖音上載影片，表示她在海港城坐的士回家時，「司機繞了路還罵人，我報了警，最後卻付了全部的車資」。她在影片中稱香港的士司機有中有不少好人，但接載大陸人時繞路亦是「相當普遍的」，因此她一上車就開了導航系統，不一會就發現司機所選的道路比起手機顯示的規劃路線明顯遠了，於是她問司機「這條路會不會稍微遠一點」，強調自己當時態度「非常平和」，但司機「一下就炸了，什麼都不問就開始罵人」。

事主指她為避免衝突加劇，所以報警處理。從影片可見，當時事主透過手機表示「我現在在出租車上，司機一直在罵人」，不過報警結果就令她相當失望。她說，警方到場後指出3點：首先，罵人不犯法，因此就算司機在警方面前罵人也不違法；其次，警方要求她先向的士司機支付全數車資，包括等待警員到場期間的車費；最後，警方指她的情況只能向交通部門投訴，但投訴是否成功則有待相關部門調查。

事後她於影片建議內地來港人士，為避免與的士司機產生紛爭，可以在上車後給司機看導航，提前確認路線。她又指出，如果不幸遇到繞路的司機，「報了警還是得到這樣的結果的話，那麼我建議大家在保證自己人身安全的情況下，就聽阿Sir的話囉，既然罵人不犯法，那我們就不要憋着，怎麼開心怎麼罵」。

影片長1分18秒，片段中可見的士司機一度情緒激動，曾怒罵事主「X你老X」。由於影片有明顯剪接，有網民質疑樓主，「問題有兩個，你的導航有截圖嗎？怎麽證明繞路？」、「連警察都要判斷你輸，看看你自己是不是覺得人家是繞你路吧」、「影片是剪過的，除非有全部內容，否則不評論」。另有人表示，「你去的目的地是不是比較近呀？一般香港澳門比較近的目的地，司機不會做你們生意的。就算做你們生意，下車時候，司機會叫你以後自己走路過去啦，甚至會罵你」。

不過，也有不少網民相信樓主，認為香港的士服務質素欠佳，「香港的士服務不是一般的差，這是事實」、「香港的士，香港人都唔想坐」、「作為香港人我都唔會坐的士，坐地鐵就最好」、「香港司機給大陸遊客繞路，我導航明顯是同側5分鐘，然後不知道怎麼開變成我對面挑頭20分鐘了」。另外，也有人支持樓主回罵司機，不過有網民就表示罵人時要注意不要違反規例。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》中，第45條〈司機的一般操守〉及46條〈乘客的一般行為〉列明，公共巴士、公共小巴或的士司機「須有禮貌及守規矩」，而乘客就不可「使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為；故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力」。任何人無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款及監禁6個月。