TVB訪問港女稱中環乘的士到天水圍$130　網民批不可能　車費應是…

的士司機「劏客」濫收車資問題常惹爭議，日前就有非洲坦桑尼亞前世界小姐在香港截的士由中環蘭桂芳到銅鑼灣酒店，被開價200元，較正常約60元車資貴近三倍。而TVB無綫新聞亦訪問了受濫收車資問題影響的女生，她聲稱平日從中環去天水圍只需要130至140元，卻被司機開價900元，引來網民熱議，不少人質疑130至140元不可能由中環到天水圍，「$130去大圍都唔得啦！」、「完全偏離事實」。

《香港01》記者以Google Maps的士車費預估功能查詢，從中環蘭桂芳到天水圍車費需要350至400元，與該受訪女生聲稱的車費有一段距離，但若司機開價900元，亦是較正常車資高出一倍，屬於濫收車資。



TVB無綫新聞亦訪問了受濫收車資問題影響女生，聲稱平日從中環去天水圍只需要130至140元，卻被司機開價900元，引來網民熱議。（TVB新聞截圖）

TVB無綫新聞日前報道的士司機濫收車資問題時，採訪了女生Kristy截的士從中環蘭桂芳到天水圍情況，其間Kristy及其朋友被多部的士「拒載」或要「額外加錢」，更有的士開價900元，令她及朋友卻步。Kristy於訪問中指，平日從中環坐的士到天水圍，車費約需130至140元，Uber也只需要170元，感嘆「開900元我坐程飛機都得啦」。

Kristy感嘆「開900元我坐程飛機都得啦」。（TVB新聞截圖）

Kristy言論隨後被網民截圖廣傳，直指130至140元不可能由中環到天水圍，「$130去大圍都唔得啦！」、「完全偏離事實」、「佢應該少搭的士」、「去柴灣唔過海都120」、「八折都唔得啦」。

日前有非洲坦桑尼亞前世界小姐在香港截的士由中環蘭桂芳到銅鑼灣酒店，被開價200元，較正常約60元車資貴近三倍▼▼▼

內地短片分享平台抖音近日就瘋傳一段影片，有內地男女網紅在香港街頭截的士，想從中環蘭桂坊到銅鑼灣酒店，卻被拒載至少4次。（影片截圖）

到底中環到天水圍實際車費應是多少？《香港01》記者以Google Maps的士車費預估功能查詢，從中環蘭桂芳到天水圍距離約38公里，車程約45分鐘，車費需要350至400元，與該受訪女生聲稱的車費有一段距離。

不過，雖然車費與受訪女生聲稱的不同，惟如果的士司機開價900元，仍是較正常車資高出一倍，屬於濫收車資。

根據《道路交通條例》，的士濫收車資、拒絕載客等行為均屬違法，最高罰款10,000元及監禁6個月。