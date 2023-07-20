女童衝出馬路遭電單車撞飛再遭另一架輾過　網民看真：反而救了她

在過馬路時務必小心來車，以免發生危險，尤其牽孩子時，更要格外注意。



日前有位網友PO出一段國外影片，只見對向有台大卡車直行，一位小女孩突然往前衝過馬路，被一台電單車衝撞倒地，多數人看完驚險瞬間，直呼：「家長太不注意了！」

先後遭兩台電單車撞飛及輾過 網民看真反而大呼幸運（點圖放大瀏覽）：

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一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段國外的影片，只見對向車道有一台大卡車正在往前開，突然有位小女孩衝出來往車道對向奔跑。

這時有位電單車騎士撞上小女孩，雖女孩倒地，但也讓小女孩不至於衝到對向被大卡車撞上，事後家長趕緊跑到女孩身邊關心傷勢。

驚險畫面曝光讓原PO直呼「不懂為什麼家長可以放任孩子這樣跑」。

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文章曝光後，引發網友熱議，「幸好有被電單車撞倒，要是到對向被大卡車輾過，性命就不保了」、「心臟很大顆的家長」、「電單車騎士救了她一命」、「好恐怖，不過重機這樣撞過去，這個女孩也不太可能是輕傷吧」、「太扯了，這家長在幹嘛啊？」、「我覺得反而是電單車騎士救了她，如果真的直接衝到對向，應該會直接被碾死」。

「怎麼會有人放任小孩這樣亂跑？好險不是被大車直接輾過，如果被碾過就原地死亡了」、「只能說幸好是被電單車撞到，影片看到我心臟差點掉出來」、「這個騎士撞到小孩，救了她一命還得賠錢」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】