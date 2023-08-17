死亡午餐！澳婦想與前夫復合　煮午餐款待夫家4人　釀3死1危殆

澳洲發生駭人離奇死亡事件！1名婦人為與前夫復合，邀請前夫、老爺奶奶及阿姨姨丈等5人到她家共晉午餐。前夫因突然有事未能出席，另4人則在吃完午餐後相繼病倒，其中3人在1星期內死亡，餘下姨丈情況危殆，現正等候肝臟移植。警方調查發現4人進食了婦人所煮的威靈頓牛肉批，他們的病情與進食含劇毒的菇類「死帽蕈」極為相似。不過婦人否認用毒菇殺人，她堅稱非常愛家人，她所煮是在當地商店購入的野生蘑菇，暫時她未被警方起訴。

而前夫的友人向當地傳媒爆料，指無獨有偶前夫在離婚後，去年中曾突然出現劇烈胃痛及昏迷十多天，在深切治療住了21天才康復，可算死過翻生，今次亦逃過大難。



由於艾琳（Erin Patterson）事後沒有中毒，她成了毒菇殺害前夫家最大嫌疑人，但警方暫時未有提出起訴。（網上圖片）

綜合外媒報道，涉事婦人艾琳（Erin Patterson）居於澳洲維多利亞省，她邀請了40多歲前夫西蒙（Simon Patterson），及其70歲父母 Gail Patterson及Don Patterson，以及66歲阿姨Heather Wilkinson及68歲姨丈Ian Wilkinson，在7月29日一起到艾琳家共晉午餐。

可幸的是西蒙臨時有事未能出席，4名姻親則食了艾琳所煮的午餐，當中包括威靈頓牛肉批，4人隨即病倒，病情急劇惡化須於翌日送院。他們住了1星期後，西蒙的父母和阿姨相繼離世，姨丈則情況危殆，正等待肝臟移植。

警方調查發現，死者及傷者進食午餐後所出現的病徵，與進食含劇毒的菇類「死帽蕈」極為相似，懷疑他們被人落毒殺害。可是警方未知艾琳是否與4人進食了相同食物，她的兩名子女也一起食午餐，但食物與大人不同，他們因而沒有不適。

警方續指，由於午餐是艾琳所煮的，她也是唯一沒有事的成年人，因此她的嫌疑最大，不過警方暫未對她提出起訴。

阿姨Heather Wilkinson事後死亡，而姨丈Ian Wilkinson則情況危殆，正等候換肝。（網上圖片）

有報道指艾琳與西蒙和平離婚，彼此保持友好關係。而艾琳一直想與西蒙復合，可是遭對方家人反對，他們認為艾琳未夠好，而大家當日出席午餐，是想協助調解艾琳與西蒙的婚姻問題。

事後艾琳否認煮毒菇殺人：「我什麼也沒有做，我愛他們，他們離世我感到悲痛！」。她指所煮的菇菌是在附近商店購買的野生蘑菇。而西蒙的友人卻向傳媒爆料，指無獨有偶西蒙離婚後，去年5月突然嚴重胃痛，昏迷了十多日，須在深切治療部住了21天才康復，差點死亡。

「死帽蕈」含有劇毒，進食小量足以致命。（網上圖片）

「死帽蕈」含有劇毒，即使煮熟、冷藏或曬乾，均不能除去毒素，進食小量足以致命，於事發地區有很多這些野生的「死帽蕈」，而進食「死帽蕈」會出現劇烈胃痛、惡心、嘔吐和腹瀉等中毒症狀。